Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Lauerzesee“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Juli 2023 um 21:29 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wetter zeigt sich aktuell etwas unbeständig, strahlender Sonnenschein mischt sich mit Regen. Ideal, wenn die Freizeitbeschäftigung davon unabhängig ist – wie das Lesen eines spannenden Buches. Und genau hier kommt das E-Book der Woche von Apple ins Spiel.

Das E-Book der Woche

Am Ufer der Insel Schwanau wird eine bewusstlose Frau gefunden, die erst vor Kurzem entbunden hat. Doch von dem Neugeborenen fehlt jede Spur. Für Valérie Lehmann beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn das Leben des Kindes steht auf dem Spiel. Dann wird die Mutter im Spital getötet. Eine rätselhafte Tätowierung auf ihrem Körper führt die Kripo in die tiefsten menschlichen Abgründe – und ist erst der Beginn eines beispiellosen Verbrechens.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

