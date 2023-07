Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Kingdom of the Wicked – Der Fürst des Zorns“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Juli 2023 um 20:29 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wochenende ist vorbei Wer alle lästigen Pflichtaufgaben erledigt hat und etwas Entspannung sucht, der könnte bei einem guten Buch fündig werden. Genau dafür hat sich Apple wieder ein E-Book herausgesucht und bietet dieses zu einem besonders günstigen Preis an.

Das E-Book der Woche

Zwei Schwestern. Ein brutaler Mord. Ein Racheplan, der die Hölle selbst entfesseln wird … und eine berauschende Liebesgeschichte.

Als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefstschockiert will sie Rache üben – koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss, die sie in die Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Wrath, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten, vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Wrath behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, auch wenn er noch so gut aussieht?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

