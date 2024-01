Home Apple Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Die Magie der kleinen Dinge“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Die Magie der kleinen Dinge“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das Wochenende bietet Zeit zum entspannen und erholen. Wer bei dem Wetter für seine Freizeitgestaltung nicht vor die Tür gehen will, der könnte doch ein Buch lesen. Passend dazu hat Apple wieder einmal ein E-Book stark reduziert.

Das E-Book der Woche

Die junge Nella wird mit dem Amsterdamer Kaufmann Johannes Brandt, den sie kaum kennt, verheiratet. Als sie sein herrschaftliches Haus an der Herengracht zum ersten Mal betritt, schlägt ihr Kälte und Ablehnung vonseiten ihrer neuen Familie entgegen, selbst Johannes scheint sich nicht für sie zu interessieren. Nur ihr Hochzeitsgeschenk freut sie: ein Puppenhaus, das eine exakte Nachbildung ihres neuen Zuhauses ist. Doch bald werden Nella mysteriöse Miniaturen ihrer neuen Familienmitglieder geschickt – und Hinweise auf das, was diese verbergen. Nella beginnt zu ahnen, dass sich hinter der perfekten Fassade der Brandts tiefe Abgründe verbergen – sowie dunkle Geheimnisse, die sie alle in ihren Bann ziehen werden …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

