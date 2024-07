Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Am des Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Am des Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Juli 2024 um 19:05 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Nach der Fussball-EM und der Tour de France sind nun die 33. Olympischen Sommerspiele in Paris angelaufen, das dritte große Sportevent in diesem Sommer in Europa. Wer dem nichts abgewinnen kann und stattdessen lieber Entspannung sucht, könnte bei Apples neuem E-Book der Woche fündig werden.

Katha ist eine Instanz in ihrem 1-Personen-Betrieb, der sich der Aufgabe verschrieben hat, es allen recht zu machen. Von klein auf hat Katha gelernt, sich anzupassen, sich zu kümmern und keinen Ärger zu machen. So macht sie es auch in Dortmund, wo sie seit der Scheidung der Eltern zusammen mit Mutter und Schwester lebt. Doch dann trifft sie auf Angelica. Angelica ist für die Mädchen rund um Katha etwas zwischen Freundin und Ersatzmutter. Eine Frau, die sieht und zuhört. Ein Jahr folgt, in dem nicht nur verstorbene Hamster wiederauftauchen und Kindmänner vertrieben werden, sondern in dem Katha ihre Rolle als Dienstleisterin für das Wohlergehen der anderen mehr und mehr hinterfragt. Als Angelica schwer krank wird, gerät ihre ganze Welt ins Wanken.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

