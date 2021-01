Home Apps Das E-Book der Woche: „Die verlorenen Schwestern“ für 1,99€

Im neuen Jahr gibt es ja bekanntlich neue Vorsätze, meistens ist das neben Sport mehr zu lesen. Da wollen wir euch doch direkt unterstützen und präsentieren das E-Book der Woche. Heute mal wieder ein etwas anspruchsvollerer Stoff mit politischem Hintergrund.

Nordirland, 1983. Als an einem Septembertag 38 IRA-Terroristen aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausbrechen, herrscht höchste Alarmbereitschaft: Unter den Flüchtlingen befindet sich auch der in Libyen ausgebildete Bombenspezialist Dermot McCann. Inspector Sergeant Sean Duffy, der McCann aus Schulzeiten kennt, soll ihn finden. Er weiß: Jeden Moment könnten Bomben hochgehen, doch McCann bleibt verschwunden. Plötzlich wendet sich McCann Ex-Schwiegermutter an Duffy. Sie will ihm helfen, aber erst, wenn er das Rätsel um den Tod ihrer Tochter gelöst hat. Vier Jahre zuvor war die Leiche der jungen Frau in einem von innen verriegelten Pub gefunden worden. Die Mutter glaubt nicht an einem Unfall. Aber wie sollte der Mörder entwischt sein – bei verschlossenen Türen? Duffy ist ratlos, und die Uhr tickt…

