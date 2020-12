Home Deals Das E-Book der Woche: „Der Feind im Dunkeln“ für 1,99€

Passend zum Wochenende haben wir neben dem 2020 Countdown auch wieder etwas für Lesefreunde in petto. Auch heuer gibt es wieder etwas für Krimi-Fans, die CIA bietet hierfür schlicht einfach genügend Lesestoff, ist aber hier Teil einer Romanreihe.

Will Robie und Jessica Reel sind die zwei tödlichsten Auftragskiller der US-Regierung. Während ihrer gefährlichen Mission in Übersee hält ihnen ein Mann zu Hause den Rücken frei: Blue Man, ihr Verbindungsoffizier bei der CIA. Als Blue Man im heimaturlaub spurlos verschwindet, amchen sich Robie und Reel sofort auf den Weg nach Colorado. Dort, in dem kleinen Kaff Grand, stoßen sie auf gewaltbereite Hinterwäldler. Im Hintergrund jedoch zieht ein weitaus gefährlicherer Gegner die Strippen, ein Mann, der über Leichen geht, um sein kriminielles Imperium zu schützen. Was als Suche nach ihrem Boss beginnt, wird für Robie und Reel bald zum nackten Kampf ums Überleben…..

