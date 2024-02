Home Apps Darkroom ist in Version 6.7 erschienen: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Februar 2024 um 17:04 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Bilder lassen sich mit dem iPhone nicht nur aufnehmen, sondern auch spielend leicht bearbeiten – wenn man sich mit dem kleinen Display anfreunden kann. Hier liefert der Bildeditor Darkroom nun mit seinem jüngsten Update ein lange überfälliges Update aus.

Sync von Presets und Voreinstellungen

Darkroom ist bekanntlich auch auf dem Mac und dem iPad verfügbar und bietet hier dank des größeren Displays einen echten Komfortgewinn. Nun ist es mit dem Update auf Version 6.7 möglich, am iPad oder Mac Presets und Voreinstellungen auszuwählen und die über alle anderen Geräte, ergo auch das iPhone, synchronisieren zu lassen. Damit dürfte der Workflow erheblich gesteigert werden.

Für Bestandskunden kostenfrei

Wer Darkroom in der Abo-Version, auch als Darkroom+ gekennzeichnet, hat, kann auf die neue Funktion kostenfrei zugreifen. Dies kostet 5,99€ pro Monat oder 29,99€ pro Jahr – es ist offensichtlich, die Kunden in das Jahresabo zu drängen. Allerdings lässt sich Darkroom auch auf dem Mac und dem iPad verwenden, das relativiert den Preis etwas. In unseren Augen auf jeden Fall eine mehr als attraktive Option zu Lightroom:

Übrigens, auf dem iPhone/ iPad wird Version 16.4 vorausgesetzt, auf dem Mac muss macOS 13 installiert sein. Aktuell hierzulande noch nicht ganz so wichtig, visionOS wird ebenfalls unterstützt.

