CyberGhost VPN mit Formel-1-Deal: Großer Preis von Monaco live im Free-TV

Verfasst von Valentin Heisler // 26. Mai 2023 um 15:03 Uhr // Deals // Deal, Deals, VPN // Kommentare deaktiviert für CyberGhost VPN mit Formel-1-Deal: Großer Preis von Monaco live im Free-TV

CyberGhost VPN lässt die Motoren aufheulen und dies zu kleinen Preisen. Für einen geringen Monatsbeitrag ab 2,11 Euro könnt ihr den bekannten VPN-Dienst, der bereits über 38 Millionen weltweite User zählt, nutzen. Verfolgt damit die Formel 1 live im TV – ganz egal, wo ihr gerade seid. Erfahrt hier, warum kein VPN öfter empfohlen wird als CyberGhost.

Endlich hat die Formel-1-Saison begonnen. Um sie in vollen Zügen und vor allem live zu genießen, benötigt ihr in Deutschland ein Pay-TV-Abo. In Österreich verfolgt man das gesamte Event dagegen kostenfrei bei ORF oder ServusTV. Doch nicht verzagen, CyberGhost fragen: Mit nur einem Klick versteckt ihr eure wahre IP-Adresse und könnt ohne Probleme Sender anderer Länder empfangen. Einmal aktiviert, schaut ihr mit CyberGhost VPN dieses Wochenende alle Rennen des Grand Prix in Monaco.

=> Formel 1 Live im Free-TV: Jetzt Deal bei CyberGhost VPN sichern

Grüne Flagge für CyberGhost: Der VPN eurer Wahl

An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, warum es gerade das VPN von CyberGhost sein sollte. Mit einer über 15-jährigen Markterfahrung gehört CyberGhost zu den „alten Hasen“ des Geschäfts. Dabei ist der Service deutlich preiswerter als manch andere VPN-Anbieter, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Mit nur einem Klick habt ihr online jegliche Sicherheit und Privatsphäre, die ihr euch nur wünschen könnt. Der Zugang zu mehr als 9.000 Servern weltweit ist unlimitiert. Ein weiteres Plus von CyberGhost: Ihr könnt eure ganz persönlichen Datenschutzregeln erstellen und von fortschrittlichen Blockierungsmechanismen profitieren. So schützt euch das VPN vor Trackern, aufdringlicher Werbung und Malware.

Indem CyberGhost VPN – wie im Falle der Formel-1-Rennen – eure IP-Adresse maskiert, könnt ihr auch im Urlaub auf die deutschen Inhalte eurer Streamingdienste zugreifen. Denn im Ausland sind einige Serien und Filme nicht verfügbar. Seid ihr vornehmlich innerhalb der Landesgrenzen unterwegs? Dann profitiert ihr ebenfalls von einem VPN, sobald ihr euch in ein öffentliches WLAN-Netz einwählt. Denn in diesem Moment schützt euch das Tool vor Cyberangriffen und dem Abfangen eurer Daten.

Der gute Geist eures Computers, Tablets und Smartphones

Schneller als jeder Rennwagen der Formel 1 sein könnte, rast ihr mit eurem Device durch das Web. Möchtet ihr das wirklich ohne ausgeklügeltes Sicherheitssystem und mit frei sichtbarem Nummernschild tun? Vermutlich nicht. Und genau hier kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Als überaus erfolgreiches VPN trumpft der Dienst mit etlichen Vorzügen gegenüber der Konkurrenz auf:

CyberGost ID Guard : Informiert euch über Datenlecks mit euren Zugangsdaten

: Informiert euch über Datenlecks mit euren Zugangsdaten Ganz gleich, was ihr nutzt: Apps für alle gängigen Betriebssysteme sowie für Smart-TVs, Spielekonsolen und Router

sowie für Smart-TVs, Spielekonsolen und Router Ein Abo für sieben Geräte

Grenzenloses Bandbreiten- und Datenverkehrsvolumen

Live-Kundensupport auf Deutsch an sieben Tagen die Woche jeweils 24 Stunden

CyberGhost VPN: Günstiger als ein Eis am Stiel

Ihr seht, dass CyberGhost so manches ist, aber sicherlich nicht teuer. Denn momentan spart ihr 82 Prozent auf den 2-Jahresplan und erhaltet zudem drei Monate geschenkt. Damit landet ihr bei einem effektiven Monatspreis von nur 2,11 Euro. Damit seid ihr für die Formel-1-Rennen erheblich günstiger unterwegs als mit einem Pay-TV-Abo.

Selbst wenn ihr noch nicht überzeugt sein solltet, könnt ihr CyberGhost VPN völlig problemlos ausprobieren: Der Anbieter gewährt euch eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie. Schaut einfach über unseren Link bei CyberGhost VPN vorbei und profitiert noch heute vom exklusiven Deal.

=> CyberGhost VPN mit 82 % Rabatt: Grand Prix von Monaco live schauen

