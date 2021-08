Home Sonstiges Corona-Impfung soll Menschen in Affen verwandeln: Facebook sperrt Fake-News-Konten

Facebook geht gegen Fake-News auf seinen Plattformen vor, die auf westliche Impfstoffe gegen das Corona-Virus abzielen. Verbreitet worden sind diese zuletzt unter anderem durch eine russische Agentur. Deren Konten wurden nun auf Facebook sowie Instagram gesperrt.

Facebook intensiviert sein Vorgehen gegen Falschmeldungen in Zusammenhang mit Impfungen gegen Covid-19. Diese hatten zuletzt zunehmend das soziale Netzwerk heimgesucht. Verbreitet worden waren die Beiträge mit den irreführenden Informationen unter anderem von der russischen Werbeagentur „Fazze“. Nun hat Facebook nach übereinstimmenden Medienberichten insgesamt 65 Konten auf seiner Plattform deaktiviert. Deutlich mehr Profile, insgesamt 243 Konten, sind auf dem ebenfalls zu Facebook gehörenden Bildernetzwerk Instagram aus dem Verkehr gezogen worden, dazu zählen alle Konten der Agentur selbst.

Falschmeldungen zu westlichen Impfstoffen verbreitet

Die Agentur zielte zunächst vor allem gegen den Impfstoff des britischen Konzerns AstraZeneca, später wurde dann auch der Impfstoff von BioNTech ins Visier genommen, der in Kooperation mit dem US-Konzern Pfizer produziert wird.

Die Beiträge verbreiteten teils absurde Behauptungen: So sollen die Impfstoffe Menschen in Schimpansen verwandeln, hieß es etwa. Zur Steigerung der Glaubwürdigkeit arbeitete die Agentur mit bekannten Influencern und verlinkte Beiträge auf Reddit und anderen Plattformen in ihren Posts.

Die Kampagne zielte in der Hauptsache auf die USA, Indien und Lateinamerika, besonders erfolgreich waren die Beiträge aber offenbar nicht. Sie konnten nur Likes im niedrigen vierstelligen Bereich generieren.

