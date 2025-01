Home Apps Controller for HomeKit ist in Version 7.5 verfügbar: das ist neu

Controller for HomeKit ist in Version 7.5 verfügbar: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Januar 2025 um 16:13 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Apple hat für dieses Jahr, sofern man den Gerüchten Glauben schenken mag, hochtrabende Pläne für sein Smart Home. So soll es gleich einen Schwung an neuen Produkten geben. Ein anderes Thema ist hingegen die Home-App, hier sollte Apple ebenfalls Hand anlegen. Bis es soweit ist, gibt es diverse Drittanbieter-Apps wie Controller for HomeKit und genau dafür gibt es ein spannendes Update.

Controller for HomeKit ist in Version 7.5 verfügbar

Die Macher der App bauen ihre App kontinuierlich aus, besonders die Funktion für ein Backup ist interessant. Mit diesem Update widmen sich die Macher dem Ausbau der Automationen. Anbei einmal die vollständigen Release-Notes:

Neue Funktionen

IF/ELSE in Workflows: Füge leistungsstarke Logik zu deinen Automationen hinzu für mehr Flexibilität und Präzision.

Verbesserungen

Dynamische Benachrichtigungen: Benachrichtigungen in Workflows unterstützen jetzt Variablen und ermöglichen personalisierte, kontextbezogene Nachrichten.

Zeitbereiche über Tage: Bedingungen basierend auf Zeitbereichen funktionieren jetzt nahtlos über Tagesgrenzen hinweg.

Verbesserte virtuelle Schalter: Virtuelle Schalter lösen jetzt auch Workflows aus, die mit ihrem verknüpften physischen Schalter verbunden sind.

Onboarding: Der Onboarding-Prozess kann jetzt jederzeit in den Einstellungen neu gestartet werden.

Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem physische Schalter denselben Workflow in manchen Fällen nicht mehrfach hintereinander auslösen konnten.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update auf Version 7.5 ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 29,99 Euro pro Jahr abonnieren.

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.

