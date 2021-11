Home Apps Controller for HomeKit in Version 5.10: Das ist neu

Zur Herbst/Winter-Saison rückt das Smart Home wieder deutlich stärker in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und man wirft mal wieder einen Blick auf Automationen und Szenen, die man über den Sommer nicht gebraucht hat. Um zu überprüfen, ob noch alles wie gewünscht funktioniert, bietet Controller for HomeKit nun mit dem letzten Update eine Unterstützung an

Controller for HomeKit in Version 5.10

Offiziell als Wartungsupdate deklariert, bietet Controller for HomeKit nun eine Funktion an, mit dessen Hilfe sich Fehler in Automationen aufspüren lassen. Oftmals ist es nur ein verstellter Wert oder ein falscher Auslöser, der die Automation oder die Szene blockiert – die Fehlersuche danach kann aber viel Zeit kosten. Genau hier setzt das aktuelle Update nun an. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Geräte mit schwacher Batterie

Nicht reagierende Geräte

Blockierte Geräte

Geräte in deinem Standardraum

Geräte ohne HomeKit-Code

Fehlende Informationen zu Geräten

Doppelte Seriennummern

Doppelte Namen

Von Siri erstellte Automationen

Abgelaufene Timer

Inaktive Automationen

Automationen mit ungültiger Konfiguration

Apple-exklusive oder leere Szenen

Szenenlimit

Leere Räume

Leere Zonen

Verfügbarkeit und Preise

Das Update auf Version 5.10 steht ab sofort im iOS App Store und im Mac App Store zur Verfügung und kann von allen Bestandskunden kostenfrei geladen werden.

Bitte nicht irritieren lassen, da dort noch Version 5.9 steht. Schaut man auf die Details, wird Version 5.10 zum Download angeboten. Abseits dessen steht auf der Webseite des Entwicklers eine kostenfreie Basisversion bereit. Wer alle Funktionen nutzen möchte, muss die Pro-Version erwerben. Hierfür gibt es drei Preismodelle:

Lifetime-Version zum Einmalpreis von 29,99€

Jahresabo für 9,99€

Monatliches Abo f. 1,99€

