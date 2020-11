Home Deals Bis -41% auf SONOS-Bundles bei tink zum Black Friday

Bis -41% auf SONOS-Bundles bei tink zum Black Friday

Verfasst von Lukas Gehrer // 26. November 2020 um 18:37 Uhr // Deals, Featured // HomeKit, HomePod, Sonos // Kommentare deaktiviert für Bis -41% auf SONOS-Bundles bei tink zum Black Friday

Wir haben euch ja vorgestern schon die besten Angebote zur Black Week auf tink vorgestellt. Auf alle möglichen HomeKit-Geräte und Smart Home-Marken gibt es dort bis zu 70% Rabatt übers Wochenende. Speziell möchten wir heute noch die SONOS-Pakete hervorheben, die seit wenigen Stunden angeboten werden! Die smarten Lautsprecher fürs Eigenheim sind bis zu 35% reduziert.

Wir von Apfelpage schütten euch nicht mit 20 Black-Friday-Artikeln pro Tag zu, sondern suchen uns lieber wenige spannende Kooperationspartner aus. So auch tink, die aktuell wirklich coole Rabatte bieten.

Verschiedene SONOS-Geräte waren ja seit dem Dienstag schon reduziert, darunter die Bundles zum SONOS One, bei denen man bis zu 41% sparen konnte. Nun legen tink und SONOS nach und man packt den Sonos One SL, Sonos Beam und Sonos Move in verschiedene Pakte deutlich günstiger:

Aktuell läuft übrigens gerade noch eine spannende Kampagne, wodurch ihr 6 Monate gratis Spotify Premium mit dem Kauf vieler SONOS-Geräte auf tink bekommt.

SONOS Flash Sales

Und dann gibt es ja noch die SONOS Flash Sales, welche schon seit dem 24. November angeboten werden. Sie gelten jedoch nur mehr wenige Tage. Wer Interesse hat, kann gerne unverbindlich auf tink vorbeischauen:

Wieso auf tink einkaufen?

Das SmartHome Portal tink bietet in Deutschland und Österreich nicht nur die mitunter besten Preise bei sämtlichen Marken für HomeKit, Alexa, Google Home und Co. Der Online Shop wurde 2016 in Berlin gegründet und ist einer der wenigen Nischenshops hierzulande, die es mit den ausländischen Amazons und Co. aufnehmen können. Folgende Vorteile bekommt ihr mit tink:

Einfacher Versand nach Deutschland und Österreich

Gratis Versand und Rückversand

„Tink-Funktioniert-Garantie“: Experten helfen bei Problemen kostenfrei weiter

Experten kommen persönlich vorbei, wenn Probleme via Support nicht behoben werden

Wer tink noch nicht kennt, kann die Seite gerne einmal selber anschauen. Jetzt vor dem Black Friday und auch am Freitag selber erwarten uns sehr interessante Angebote. Wir berichten dann Ende der Woche noch einmal.

Vielen Dank an tink für die Unterstützung von Apfelpage. Ihr macht unsere App und Seite kostenfrei möglich. Schaut gerne einmal bei den erwähnten Angeboten vorbei:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

