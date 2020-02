Bill Gates kauft E-Porsche statt Tesla: Elon Musk nennt ihn „enttäuschend“

Der Microsoft Gründer Bill Gates gab kürzlich dem YouTuber Marques Brownlee ein Interview. Thematisch wurde über einige Herausforderungen für 2020 gesprochen, wie der Coronavirus und wie immer der Klimawandel. In diesem Zusammenhang ging es auch um Elektroautos, und um Tesla und Porsche.

In Elektroautos sieht Gates einen wichtigen Hebel für die Bekämpfung der Erderwärmung. Gates gab an, den neuen Porsche Taycan gekauft zu haben. Der einst reichste Mensch der Welt schien begeistert von dem deutschen Auto zu sein, nannte es sogar „sehr, sehr cool“.

Allerdings sei der Preis von über 180.000 Dollar natürlich eine Hürde für normale Leute. Er sieht in den E-Autos allgemein auf Grund der „Reichweitenangst“ und des Preises aktuell eine Schwierigkeit für den Massenmarkt.

Auf Twitter zeigte sich Tesla-Fan „Tesletter“ enttäuscht, da die meisten Leute Gates vertrauen würden und seine Skepsis gegenüber E-Autos mittragen würden. Dabei ist gerade das „Reichweitenproblem“ für die meisten Leute im Alltag gar keines. Dass Gates Aussagen einem E-Auto-Pioniere wie Elon Musk ebenso nicht besonders schmeckt, liegt auf der Hand. Zugutehalten muss man Musk in diesem Zusammenhang, dass „sein“ Model 3 schon für 46.000 Euro weiter fährt als der Porsche Taycan.

Musk meinte auf Twitter schließlich, dass seine Gespräche mit Bill Gates (vermutlich über die Zukunft und E-Autos) „enttäuschend“ waren.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Der Tesla und SpaceX CEO Elon Musk nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Bewertung der Leistung anderer Milliardäre geht. Er nannte etwa Amazons Jeff Bezos auf Grund seiner eigenen Weltraummissionen eine „Copycat“. Auch für Mark Zuckerberg hatte Musk in der Vergangenheit wenig Lob übrig. So stellte er nach Aussagen über AI Zuckerbergs Verständnis von künstlicher Intelligenz in Frage.

Auch Apple griff Musk bereits an, so behauptete er 2018, dass Apple „die Leute nicht mehr begeistert“. Er nannte den iPhone-Bauer 2015 überdies den „Tesla-Friedhof“, da viele seiner zu schlechten Mitarbeiter zu Apple wechseln würden.

Das ganze Interview mit Bill Gates lohnt sich übrigens:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!