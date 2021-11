Home Apple Bilder: Apple mietet höchstes Gebäude Londons

Bilder: Apple mietet höchstes Gebäude Londons

Schon 2016 haben wir auf Apfelpage berichtet, dass Apple 2021 in ein neues Hauptquartier in London ziehen will. Dieses verzögert sich nun leicht. Der iPhone-Bauer mietet sich deshalb kurzerhand noch rasch am 22 Bishopsgate ein, dem neuen höchsten Gebäude Londons.

Der eindrucksvolle Wolkenkratzer ist der starke Kontrast zum neuen Londoner Apple Campus, der nur wenige Stockwerke hoch werden wird. Das Gebäude an der bekannten Battersea Power Station soll Büros für rund 1400 Mitarbeiter von Apple zur Verfügung stellen.

Um die Verzögerung zu überbrücken, mietet sich Apple jetzt noch mehr Platz im neuen Wolkenkratzer. Schon 2019 wurde bekannt, dass Apple für sein Apple Pay-Team zwei Etagen gemietet hat. Doch jetzt werden weitere Büros gemietet, wie The Times berichtet. Welche Teams hier hineinkommen, ist unbekannt. Möglicherweise bleibt dies auch weiterhin unbekannt, da Apple diese geheimen Teams selbst nach der Eröffnung am Battersea Power Station beibehält.

Schon die Patzierung der Apple-Pay-Teams im 22 Bishopsgate war eigentlich überraschend, da fast alle Finanzgeschäfte sich in London eher rundum Canary Wharf ansiedeln.

Geht es Apple etwa um die Aussicht? Verdenken könnte man es ihnen nicht. Das ist nämlich das Gebäude, in welchem sich Apple fast 80.000 Quadratmeter gegönnt hat:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!