Bevorstehender Launch: Apple teast „Adventure“ Video seiner Vision Pro an

Am kommenden Freitag wird Apple ein neues Video seiner „Adventure“-Reihe zeigen. Die Kampagne, die sich um Apples Vision Pro dreht, legt den Fokus damit auf einen möglichen Europa-Start des Geräts. Das neue Video namens „Parkour“ zeigt die weltbesten Parkour-Athleten über den Dächern von Paris.

Die „Adventure“-Reihe hatte Apple bereits vor dem Start der Vision Pro vor einem halben Jahr angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Video-Reihe, welche mit „Immersive Videos“ Sportler an spektakulären Orten auf der ganzen Welt begleitet. „Immersive Videos“ kombinieren das Beste aus der Welt der 3D-Videos und Spatial Audio. Damit sind sie ideal für die Vision Pro.

„Parkour“ startet am 24. Mai

Die erste Folge veröffentlichte Apple kurz vor dem US-Launch der Vision Pro. Mit „Parkour“ kommt nun das zweite Video der Reihe von einem europäischen Drehort. Über den Dächern von Paris dreht sich alles um den spektakulären Sport Parkours. Apple begleitet weltbekannte Akteure ganze 12 Minuten lang.

Immersive Videos lassen Vision Pro-Nutzer in ein Video eintauchen. Es soll sich beim Anschauen so anfühlen, als wäre man tatsächlich in der Szenerie. Dabei handelt es sich um einen der größten Vorteile der Vision Pro. Entsprechende Videos lassen sich bereits jetzt vom iPhone 15 Pro drehen, werden dort aber relativ normal wiedergegeben. Erst in Kombination mit der Vision Pro wird das komplette Potential freigesetzt.

