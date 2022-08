Home Sonstiges „Bad Sisters“: Neue Serie ab heute auf Apple TV+ verfügbar

Heute wurde das Angebot von Apple TV+ um eine weitere Serie namens „Bad Sisters“ erweitert. Im Fokus der Serie stehen, wie bereits aus dem Titel zu entnehmen ist, fünf Schwestern, wobei der Ehegatte einer dieser Schwestern auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen ist. Produziert wurde die Serie von Sharon Horgan, die auch das Skript geschrieben hat und sogar selbst eine Hauptrolle spielt.

Wie Apple mitteilt, haben Nutzerinnen und Nutzer von Apples Streamingdienst Apple TV+ ab heute Zugriff auf eine neue Serie. „Bad Sisters“ ist eine schwarze Komödie und eine Produktion von Sharon Horgan, die erst kürzlich einen Deal mit Apple abgeschlossen hat. Aktuell sind bereits die ersten beiden Episoden verfügbar, in den kommenden Wochen werden jeweils freitags weitere Episoden veröffentlicht. Insgesamt besteht die Serie aus zehn Episoden, die letzte verbleibende wird demnach am 14. Oktober erscheinen.

Idee basiert auf flämischer Serie

Die Serie dreht sich um fünf Schwestern, die in Irland leben. Zunächst erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer, dass der Ehegatte von einer der Schwestern auf mysteriöse Weise gestorben ist. Das Versicherungsunternehmen nimmt daher an, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen sein muss und weigert sich, seine Lebensversicherung auszubezahlen.

Anschließend stellt sich heraus, dass die Schwestern tatsächlich Monate zuvor Pläne geschmiedet haben, ihn umzubringen, da es sich bei dem Ehegatten um eine toxische Person gehandelt hat und sie sich daher einstimmig entschlossen haben, ihn aus ihrem Leben zu verbannen. Dennoch ist nicht klar, ob tatsächlich die Schwestern schuld an dessen Tod sind und wenn ja, wie genau sie ihn umgebracht haben.

Die Serie erinnert in Teilen an die flämische Serie „Clan“, da sie einige Elemente aus dieser übernommen hat. Während diese Serie jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Episoden umfasst, ist es möglich, dass „Bad Sisters“ um eine weitere Staffel verlängert wird.

