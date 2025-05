Auslaufmodelle: Mozilla stellt Pocket und Fakespot ein

Es handelt sich um einen App Store-Klassiker. Pocket ist ein Service von Mozilla, um Artikel für späteres Lesen abzuspeichern. Das Unternehmen will sich vollkommen auf seinen Browser Firefox konzentrieren. Pocket wird deswegen zum 08. Juli 2025 eingestellt und auch Fakespot fällt einer neuen Priorisierung zum Opfer.

Neue Mitgliedschaften lassen sich seit gestern nicht mehr abschließen, alle mit gültigem Abo über den 8. Juli hinaus bekommen automatisch eine anteilige Rückerstattung. Bis zum 8. Oktober 2025 können dann ehemalige Nutzer ihre gesicherten Artikel per Export speichern. Nach diesem Stichtag werden sämtliche Daten automatisch gelöscht, teilt das Unternehmen in seinem Blog mit.

Auch Fakespot wird eingestellt

Auch Nutzer der Firefox-Integration Fakespot müssen sich verabschieden. Bereits ab dem 01. Juli 2025 werden die mobile App sowie sämtliche Erweiterungen eingestellt. Der sogenannte Review Checker als Teil von Firefox wird ab dem 10. Juli der Vergangenheit angehören.

Damit konnten Fake-Rezensionen – etwa auf Amazon oder eBay – identifiziert werden. Mozilla hat Fakespot 2023 übernommen, keine zwei Jahre später wird der Service nun eingestellt.

Fokus auf Firefox

In besagtem Blog-Eintrag gibt Mozilla an, all seine Zeit und Ressourcen in die Weiterentwicklung von Firefox stecken zu wollen. Bei dem Browser handle es sich um „den einzigen großen Browser, hinter dem kein Milliardär stehe“. Diese Unabhängigkeit komme mit der Aufgabe, bestimmte Produkte zu priorisieren. Pocket und Fakespot gehören bald nicht mehr dazu.