Aus: MWC 2020 wegen Corona-Virus abgesagt

Der Mobile World Congress fällt in diesem Jahr aus. Nachdem immer mehr wichtige Aussteller ihre Teilnahme aufgrund des Corona-Virus kurzfristig abgesagt hatten, lässt sich die Veranstaltung 2020 nicht mehr sinnvoll durchführen.

In diesem Jahr wird es keinen Mobile World Congress geben: Der Veranstalter GSMA erklärte am Mittwoch Abend, dass der MWC 2020 nicht abgehalten werde. Grund für die Absage ist der Corona-Virus, der aktuell vor allem in China eine rasche Ausbreitung erfährt.

Da im Rahmen des MWC 2020 Menschen aus allen Teilen der Welt, natürlich aber auch aus China und weiteren von dem Virus vermehrt betroffenen asiatischen Ländern zusammengekommen wären, haben im Vorfeld bereits viele Aussteller ihre Teilnahme abgesagt.

Harter Schlag für Barcelona

So waren etwa Facebook, Sony, LG, Intel und aus Deutschland die Deutsche Telekom zuvor zu der Entscheidung gelangt, in diesem Jahr nicht zum MWC zu fahren. Auch Vodafone und BT sowie Ausrüster wie Nokia hatten schon erklärt, dem MWC aufgrund von gesundheitlicher Risiken für ihre Mitarbeiter in diesem Jahr fernbleiben zu wollen.

Der weltweit führende Kongress der Mobilfunkbranche war vom 24. bis zum 27. Februar angesetzt gewesen.

Für die Stadt Barcelona ist die Absage eine schlechte Nachricht: Der Kongress mit seinen tausenden Besuchern bedeutet für die Stadt jedes Jahr sprudelnde Einnahmen in Form von ausgelasteten Hotelbetten und guter Geschäfte für ansässige Einzelhändler.

In einer ersten Reaktion zeigte sich der deutsche Branchenverband Bitkom betroffen über die Absage. Der MWC 2020 wäre gerade vor dem Hintergrund des weltweit beginnenden Aufbaus von 5G eine wichtige Veranstaltung gewesen.

