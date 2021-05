Home Sonstiges Aus: LG baut ab heute keine Smartphones mehr; ein Nachruf

Das war’s: Ab heute werden keine Smartphones von LG mehr vom Band laufen. Der letzte Standort, in dem noch Modelle des südkoreanischen Mischkonzerns gefertigt wurden, wird umgebaut, die Geräte im Lager gehen nun in den Abverkauf. Die Smartphonesparte von LG war bereits seit Jahren defizitär. Alle Versuche, wieder an einstige Erfolge anzuknüpfen, blieben letztlich vergebens. Besitzer von LG-Smartphones blicken in eine ungewisse Zukunft – ein kurzer Nachruf auf eine einstige Größe im Mobilfunkmarkt.

Eine Ära geht zu Ende: LG fertigt ab sofort keine Smartphones mehr. Die Produktion von Modellen des südkoreanischen Konzerns wurde mit dem heutigen Tag endgültig eingestellt, wie asiatische Branchenmedien am Montag berichteten. Die Fertigung lief zuletzt noch am südkoreanischen Standort Hai Phong.

Die Fabrik soll indes erhalten werden, sie wurde erst vor sechs Jahren in Betrieb genommen. Alle Arbeitsplätze sollen ebenfalls erhalten werden. In Hai Phong wird fortan die weiße Ware von LG produziert, hießt es, die Arbeit soll nach einer Umrüstung der Fertigungslinien wieder anlaufen.

Ein Ende mit Ansage

Das Aus für die Smartphones von LG kam mit langem Vorlauf: Bereits seit über einem Jahr halten sich Spekulationen um einen bevorstehenden Ausstieg von LG aus der Smartphoneproduktion. Dieser Schritt wurde von LG vor Jahren noch stets dementiert, jedoch mit der Zeit immer halbherziger, bis dann schließlich Aussagen darauf hindeuteten, dass dieser Fertigungszweig keine Zukunft mehr hat. Zuletzt wollte man einen Teil der Produktion noch an Dritthersteller für eine Nachnutzung der Marke lizenzieren. LG zählte einmal zu den ganz großen Playern am Smartphonemarkt, obgleich man nie an die Größe eines Samsung oder Apple herankam.

In den vergangenen Jahren hatte man versucht, mit exotischen Konzepten Erfolge zu feiern – zu oft zu exotisch.

LG und seine verrückten Ideen

Zu den weniger ausgefallenen Features, die sich aber ebenfalls nicht im breiten Markt durchsetzten, zählte ein Modell mit einem eingebauten DAB+-Empfänger, der sich damals in vom Autor durchgeführten Tests beim Empfang als erstaunlich trittsicher erwies. DAB+ war zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch in zu wenigen Märkten zu wenig populär, der Verkauf zündete nicht. Ebenfalls versandet ist ein Konzept modularer Smartphones, bei denen der Kunde etwa alternative Aufsätze zum Filmen aufstecken konnte. Das Konzept wirkte allerdings einerseits nicht ausgereift und zudem blieben die angekündigten weiteren Module für zusätzliche Features aus, so war es mit vielen Ansätzen von LG: Gute Ideen wurden selten zu Ende gedacht.

Was bleibt, ist die Ungewissheit für die LG-Nutzer, denn es zeigte sich zuletzt, dass LG sein zuvor gegebenes Versprechen, noch für wenigstens drei Jahre Android-Updates für die aktuelleren Modelle bereitstellen zu wollen, wohl nur sehr eingeschränkt halten wird.

