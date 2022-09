Home Deals Audible für drei Monate kostenfrei ausprobieren

Audible für drei Monate kostenfrei ausprobieren

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. September 2022 um 16:32 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Während die IFA 2022 läuft, hat Amazon parallel seine Septemberangebote aufgelegt. Neben der eigenen Hardware werden auch die Services rabattiert und damit kommen wir zu audible. Hier könnt ihr heute ein Schnäppchen ergattern.

Audible 90 Tage kostenfrei testen

Der beginnende Herbst eignet sich doch hervorragend, das eine oder andere Hörbuch zu konsumieren. Wer daran ein Interesse hat, sollte einen Abstecher zu Amazon machen. Denn die Tochter audible bietet aktuell wieder an, den Service für 90 Tage kostenfrei auszutesten.

Das Kleingedruckte

Bevor wieder das Geschrei losgeht, werfen wir einen Blick in die Konditionen des Angebots. Im Kleingedruckten gibt Amazon ein paar Hinweise, wer das Angebot in Anspruch nehmen kann. So sind alle Neukunden dafür berechtigt, oder diejenigen, die innerhalb der letzten sechs Monate kein anderes Angebot von Audible in Anspruch genommen haben.

Ebenfalls im Kleingedruckten vermerkt, nach Verstreichen der 90 Tage wird das Probe-Abo automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt. Wer dies verhindern möchte, sollte das Angebot entsprechend frühzeitig kündigen

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!