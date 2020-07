Auch am Samsung-Smart TV: Apple Music jetzt mit Live Lyrics

Apple Music zeigt jetzt auch auf dem Smart TV Songtexte von Liedern an, zumindest bei Geräten von Samsung, die nicht zu alt sind. Die Funktion soll intuitiv bedienbar sein und Nutzern das Mitsingen von Songs ermöglichen. Apple Music auf iPhone und Mac bietet schon länger Songtexte.

Apple Music lässt sich jetzt auch auf dem Smart TV von Samsung mit der Anzeige von Songtexten nutzen. Die Live Lyrics starten ab sofort auf den Geräten des Herstellers, wie Samsung in einer entsprechenden Pressemitteilung erklärt. Allerdings müssen auch diese Geräte etwas aktueller sein. Smart TVs von Samsung ab 2018 unterstützen die neue Funktion, allerdings läuft Apple Music auch nicht auf älteren Geräten. Auf Smart TVs ab 2018 kann die Apple Music-App aus dem App-Shop heruntergeladen werden, anschließend kann sich der Nutzer in wenigen Schritten bequem mit seiner Apple-ID anmelden.

Live Lyrics und Suche nach Texten jetzt auch am Fernseher

Nutzer von Apple Music können am Fernseher auch nach Texten oder Textpassagen aus Songs suchen und diesen Song dann sofort abspielen. Diese Funktion ist auch bereits länger auf dem iPhone verfügbar, macht am Fernseher aber vielleicht nicht ganz so viel Spaß.

Die Live Lyrics sollen der Melodie entsprechende Animationen aufweisen und scrollen ebenso automatisch mit, wie es am iPhone oder Mac der Fall ist. Sie starten umgehend sobald ein Song abgespielt wird, zudme es passende Texte gibt.

