AppSalat –Updates: Craft, Tweetbot und Drafts mit neuen Features

Im App Store tut sich wieder einiges, derzeit veröffentlichen viele Entwickler Updates für ihre Apps. Im heutigen AppSalat schauen wir uns daher an, was in Craft, Tweetbot und Drafts neu ist.

Craft 2.0

Eigentlich möchte man meinen, dass der Markt der Notizen-Apps schon gut gesättigt ist. Im letzten Jahr erschien dann allerdings die erste Version von Craft, die eindrucksvoll zeigte, was in dem Bereich noch so möglich ist. Vor wenigen Tagen kam schlussendlich die nächste Generation der App und das bringt sie mit sich.

Im Mittelpunkt dieses Releases stehen die Craft eXtensions. Das ist ein komplett neues Framework, welches erlaubt, Erweiterungen für Craft zu programmieren, um den Workflow mit der App zu beschleunigen. Die Entwickler von Craft erstellten zum Beispiel ein Plugin für die To-Do-App Things, das einzelne Blöcke eines Dokuments als neue To-Do abspeichern kann. Da diese Neuerung sehr komplex ist, verweisen wir auf diese Seite, da dort noch einmal alles im Detail dargelegt ist. Die Craft eXtensions befinden sich derzeit noch in Beta, die erste stabile Version soll zu Beginn des kommenden Jahres verfügbar sein.

Tweetbot 6.7: Unterstützung für gepinnte Listen und mehr

Der Twitter-Client Tweetbot wurde in letzter Zeit rasant verbessert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Twitter seit Wochen immer mehr Endpunkte in ihre API einbaut, auf die solche Apps zugreifen. Tweetbot 6.7 unterstützt nun weitere dieser Endpunkte, schauen wir uns das Ganze einmal näher an.

Mit Tweetbot kann man ab sofort auf seine gepinnten Listen zugreifen. Dabei handelt es sich um personalisierte Timelines, die nur das anzeigen, was der Nutzer möchte. In der normalen Twitter-App kann man durch diese über ein Wischen wechseln und das übernahmen auch die Developer von Tweetbot. Gleichzeitig ist es ab sofort möglich, dass man Timelines oder Accounts durch Swipen wechselt.

Drafts 30: Audio- und Video-Transkription

Drafts ist auch eine App für Notizen und Markdown-Texte und schon um einiges länger als Craft erhältlich. Die App zeichnet sich besonders durch ihre vielen Automatisierungsmöglichkeiten mit Kurzbefehlen oder JavaScript aus. Außerdem ist es kinderleicht, neue Gedanken schnell zu speichern. Nun kann seit wenigen Tagen Drafts 30 heruntergeladen werden. Betrachten wir das Update einmal im Detail.

Die neue Aktualisierungen bringt die Transkription von Audio- und Video-Dateien mit sich. Das heißt, dass beim Öffnen einer solchen Datei der Ton extrahiert und in gewöhnlichen Text übersetzt wird. Im Endeffekt ist es dem Einsprechen von Text in Drafts ähnlich, bis auf das, dass man nicht selbst sprechen muss, sondern eine Datei bereitstellt.

