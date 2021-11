Home Apps AppSalat AppSalat: Neuzugänge auf Apple Arcade im November

Ein neuer Monat bedeutet auch, dass Apple Arcade neue Spiele erhält. Damit ihr den Überblick behaltet, fassen wir diese jeden Monat im AppSalat zusammen. Schauen wir uns nun an, was im November 2021 neu ist.

TRANSFORMERS Tactical Arena

Von TRANSFORMERS hat bestimmt jeder schon einmal gehört. Das sind die Autos, die sich in Kampfmaschinen verwandeln können. In TRANSFORMERS Tactical Arena feiern sie nun ihr Debüt auf Apple Arcade. Darin stellt ihr ein Kartendeck mit TRANSFORMERS zusammen und tretet damit gegen andere Spieler auf der ganzen Welt in den verschiedensten Arenen an. In den Kämpfen muss man die TRANSFORMERS-Karten, die immer unterschiedliche Fähigkeiten haben, einsetzen, um den Gegner zu besiegen. Das Ganze erinnert stark an Clash Royale. TRANSFORMERS Tactical Arena können alle Arcade-Abonnenten bereits herunterladen und spielen.

Galaga Wars+

Galaga, eigentlich ein Retro-Spiel, ist nun schon länger als Galaga Wars im App Store erhältlich. Nun wird der Titel auch für Apple Arcade verfügbar gemacht, was heißt, dass der Spieler nicht mit Werbung oder In-App-Käufen konfrontiert wird. Das Ziel des Games ist dafür nach wie vor das gleiche und sehr simpel. Ihr müsst fremde Raumschiffe und Endbosse abschießen und somit auf Abstand halten. Ab dem 12. November wird Galaga Wars+ freigeschaltet.

Kingdom Rush Frontiers TD+

Auch Kingdom Rush Frontiers TD+ kann ab dem 12. November ausprobiert werden. Diese findet man ebenfalls bereits in einer ähnlichen Form im App Store. Nun hat man allerdings den Vorteil, dass man Werbung und In-App-Käufen aus dem Weg gehen kann. Doch worum geht es eigentlich in Kingdom Rush Frontiers TD+? In verschiedenen Leveln müsst ihr Feinde, wie zum Beispiel Drachen oder menschenfressende Pflanzen, ausschalten und so euer Dorf beschützen. Dafür müsst ihr Türme und Truppen so aufstellen, damit kein Gegner zu eurem Dorf durchkommt.

LEGO Star Wars: Castaways

In LEGO Star Wars: Castaways landet ihr aufgrund eines Schiffbruches auf einem unbekannten Planeten. Nun gilt es, den Planeten zu untersuchen und sich eine neue Heimat aufzubauen. Währenddessen begegnet man Feinden, die man besiegen muss, und lüftet Geheimnisse rund um den Planeten, auf dem man unfreiwillig landete. Ab 19. November ist LEGO Star Wars: Castaways zum Download bereit.

Oddmar+

Wenn es etwas mit weniger Aufregung sein soll, ist Oddmar+ genau das richtige. Der Wikinger Oddmar ist in seinem Dorf nicht mehr zufrieden, da er seinen Platz nicht findet. Außerdem erkennen die anderen Wikinger sein Potenzial nicht. Im Zuge dessen bekommt er die Gelegenheit, sich zu beweisen. Dafür muss man ihm helfen, 24 verschiedene Jump-and-run-Level zu durchqueren. Ein Verfügbarkeitsdatum ist noch nicht angeführt.

