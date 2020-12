Home Apps AppSalat: Mit diesen Apps könnt ihr Twitter genießen

Viele von euch nutzen bestimmt Twitter auf dem iPhone, iPad oder auf dem Mac, ohne sich einmal Apps von Drittanbietern angesehen zu haben. Diese können den offiziellen Client oft gut ergänzen oder bieten Features, die jener nicht hat. Was der App Store in diesem Bereich zu bieten hat, lest ihr in diesem AppSalat.

Tweetbot

Tweetbot ist eine einfache Twitter-App mit einem schönen Design, an die man sich in Windeseile gewöhnt. Alles ist schnell auffindbar und funktioniert so wie man es sich von Twitter erwarten würde. Ein Plus ist, dass die Tweets in der Timeline chronologisch sortiert sind (das ist auch bei den folgenden Apps der Fall). Und die Mac-App bietet ein flexibles Spalten-Layout, bei dem man selbst entscheiden kann, wie viele Informationen man auf einen Blick sehen möchte. Außerdem kann man sich mit mehreren Accounts gleichzeitig einloggen.

Tweetbot kostet 5,49 Euro für iPhone und iPad und 10,99 Euro für den Mac.

Twitterrific

Twitterrific ist auch sehr beliebt, wenn es um alternative Twitter-Clients für Apple-Betriebssysteme geht. Neben diversen Anpassungsmöglichkeiten gibt es hier Funktionen zum Bearbeiten und Löschen von Tweets. Zudem kann man sich die Navigationsleiste einfach und schnell nach eigenen Wünschen konfigurieren. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass man sich mit mehreren Accounts anmeldet.

Twitterrific ist ein kostenloser Download im App Store. Ein In-App-Kauf für 0,99 Euro pro Monat, 10,49 Euro pro Jahr oder 32,99 Euro einmalig entfernt unter anderem die Werbung.

Aviary

Aviary ist ein recht neuer Twitter-Client, der nicht nur am iPhone strahlt, sondern auch die Bildschirmfläche des iPads und des Macs perfekt ausnutzt. Auch Aviary hat gleich mehrere Punkte, welche die App aus der Menge heraushebt. Da hätten wir unter anderem die Integration mit der Kurzbefehle-App. Es gibt mehrere Aktionen, die verschiedene Bereiche in der App aufrufen können. Einzigartig ist auch, dass man auf seiner Profilseite nur Tweets ohne Antworten einblenden kann. So weiß man genau, worauf man schon geantwortet hat und worauf auch nicht. Auf dem Mac bietet Aviary zudem ein Spalten-Layout, wodurch man einfach den Überblick behält.

Aviary kostet 5,49 Euro und ist im App Store verfügbar. Die App gibt es wie erwähnt nicht nur für das iPhone, sondern auch für das iPad und den Mac.

Fenix

Fenix wurde auf Android berühmt und ist nun seit einiger Zeit auch im App Store zu haben. Man merkt schnell, dass der Entwickler die App sehr simpel hielt. So ist die chronologisch sortierte Timeline frei von jeglicher Werbung. Auch wurde die Navigation mittels Tab-Bar sehr einfach gehalten. Und wenn man will, kann man zu dieser weitere Menüpunkte in den Einstellungen der App hinzufügen.

Fenix bekommt ihr für 5,49 Euro im App Store. Gut zu wissen ist, dass der Developer derzeit an einer Version für den Mac arbeitet.

Tweetdeck

Tweetdeck ist keine richtige App für das iPhone, das iPad und den Mac, sondern eine Web-App von Twitter selbst. Zwar kann man Tweetdeck auch über ein Smartphone ansteuern, doch am besten öffnet man die Webseite über ein iPad oder einen Computer. Das Besondere ist ganz klar die hohe Anpassbarkeit. Ihr könnt gleich mehrere Spalten mit Inhalten (Tweets, Benachrichtigungen, Nachrichten und weitere) anordnen und diese auch bis zu einem gewissen Grad filtern und anpassen. So lassen sich in der Home-Spalte beispielsweise nur Tweets mit einem Apfelpage-Link anzeigen.

Tweetdeck könnt ihr kostenlos in eurem Browser benutzen.

