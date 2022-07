Home Apps AppSalat AppSalat: Frische Updates für CARROT Weather und Streaks Workout

AppSalat: Frische Updates für CARROT Weather und Streaks Workout

Jetzt über den Sommer sind weniger App-Updates zu erwarten, da Entwickler ihre Apps nun mit den neuen Features der bei der WWDC vorgestellten Betriebssysteme ausstatten. Dennoch gibt es zwei neue Aktualisierungen, die wir euch heute vorstellen wollen. Welche das sind, lest ihr in diesem AppSalat.

CARROT Weather 5.7

Als Erstes haben wir CARROT Weather 5.7 auf dieser Liste. Für die App gibt es öfter einmal größere Updates, welche immer gleich mehrere Neuerungen mit sich bringen. Mit Version 5.7 ist das nicht anders, wobei hier die meisten der neuen Features nur in den USA funktionieren.

Zuallererst bringt die Aktualisierung ein neues Layout mit sich. Dieses sieht der voreingestellten Ansicht namens „Odin“ auf den ersten Blick sehr ähnlich, wobei hier alles in „Karten“ dargestellt wird. Ein Unterschied ist, dass man weiter unten in der Ansicht zusätzliche und detailliertere Informationen zum Wetter bekommt, wie zu Windgeschwindigkeiten. Zu den Neuerungen, welche CARROT-Nutzern in den USA vorbehalten sind, gehört unter anderem die Möglichkeit zur Anzeige von Details zu einer Gewitterzelle. Durch Tippen auf eine Zelle erfährt man jetzt genau, welchen Punkt die Zelle zu welcher Zeit auf der vorhergesagten Route erreichen wird.

Streaks Workout 6

Wenn man schnell und einfach einige Übungen zur Förderung der Gesundheit durchführen möchte, ist Streaks Workout eine der besten Optionen im App Store. Die App ist auf dem iPhone, dem iPad, der Apple Watch und auch auf dem Apple TV verfügbar und alle durchgeführten Workouts werden in der Health-App gespeichert und über iCloud synchronisiert. Nun kam Streaks Workout 6 heraus, mit dem einige größere Änderungen bei der Bedienung der App kommen.

Workouts können nun direkt auf der Startseite der App hinzugefügt, bearbeitet und sortiert werden. Im Zuge dessen wurden die Standard-Trainings („Schnell“, „Täglich“, „Schwer“, „Extrem“) in personalisierbare Workouts umgewandelt und die Ansicht für diese entfernt, da sie jetzt ohnehin am Startbildschirm erscheinen. Zusätzlich dazu können die einzelnen Übungen eines Trainings jetzt nur mehr über die Einstellungen von diesem angepasst werden. Außerdem lassen sich Zeitbegrenzungen und Vorbereitungszeiten nun pro Workout einstellen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!