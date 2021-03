Home Apple AppSalat: Die besten Apps für Kurznotizen

Man kennt es: Man muss sich irgendwas aufschreiben und hat nur sein iPhone oder sein iPad zur Hand. Wirft man einen Blick in dem App Store, findet man schnell einige Optionen zum Erfassen von Kurznotizen. Welche wir davon empfehlen können, lest ihr im heutigen AppSalat.

Charcoal

Charcoal ist die erste App auf dieser Liste. Mit dieser kann man beliebig viele kleine Zeichnungen erstellen, um diese mit handschriftlichen Inhalten zu füllen. Daher eignet sich das Tool am besten für die Verwendung mit einem Apple Pencil oder einem anderen Stylus. Neben diversen Stiften stehen einem auch ein Lineal zur Verfügung. Noch dazu gibt es mehrere Farbpaletten, die man in den Einstellungen konfigurieren kann. Zwar hat jede Zeichnung nur eine Seite, die in der Größe begrenzt ist, dafür ist die Simplizität für die Verwendung als Kurznotizen-App perfekt.

Charcoal gibt es komplett kostenlos im App Store.

Sticky Widgets

Wenn man Dinge, die einem nicht gerade ins Gesicht gedrückt werden, leicht vergisst, ist Sticky Widgets vielleicht die bessere Wahl. Wie der Name schon andeutet, orientiert sich die App am klassischen Post-It-Prinzip. Ihr fügt also ein Widget zu eurem Homescreen hinzu und erfasst eure Notiz. Dieser „Notizzettel“ bleibt dann so lange sichtbar, bis er wieder entfernt wird. Auf Wunsch gibt es auch mehrere Anpassungsmöglichkeiten, darunter das Ändern der Schriftart und der Hintergrundfarbe.

Sticky Widgets bekommt ihr kostenlos im App Store. Das Freischalten von weiteren Konfigurationsmöglichkeiten für das Erscheinungsbild einer Notiz kostet einmalig 3,49 Euro.

Scribblet

Scribblet funktioniert ähnlich wie Sticky Widgets. Sprich, es gibt mehrere Notizen, die am Startbildschirm als Widgets angefügt werden können. Der Unterschied ist, dass die Notizen auch mit dem Apple Pencil beschrieben werden können. Dabei bekommt man dieselben Tools wie in der Notizen-App von Apple, da Scribblet auf das PencilKit-Framework setzt. Aber es gibt auch die Möglichkeit zum Einfügen von Texten, wenn man das möchte.

Scribblet ist gratis im App Store verfügbar. Für das Setzen eines Hintergrundbilds bei einer Notiz verlangt die Entwicklerin einmalig 2,29 Euro.

Google Notizen

Google Notizen ist ein Klassiker. Der Featureumfang ist hier im Vergleich zu den anderen Kandidaten nicht so groß, dafür lassen sich die Notizen auch auf einem PC oder einem Android-Gerät abrufen. Und in den Webversionen der Google-Apps gibt es eine Seitenleiste, wo die Notizen ebenfalls auffindbar sind.

Google Notizen ist eine kostenlose App im App Store.

Cheatsheet Notizen

Cheatsheet zielt darauf ab, kleine Informationen zu speichern, die man schnell abrufbereit haben möchte. Dementsprechend ist das Ganze auch ziemlich simpel aufgebaut. Ihr legt eine Notiz an, füllt diese mit Text und gebt ihr ein Icon – mehr ist tatsächlich auch nicht zu tun. Für einen schnelleren Zugriff gibt es auch Widgets und eine Apple-Watch-App.

Cheatsheet ist kostenlos im App Store erhältlich. Die Premium-Version mit Widgets und der App für die Apple Watch kostet einmal 5,49 Euro.

