AppSalat – Debüts und Updates: Big Mail, Hay Day und Spark

Verfasst von David Haydl // 1. Juli 2021 um 19:56 Uhr // AppSalat // // Keine Kommentare

Na, ist euch was aufgefallen? Es zogen wieder einmal einige Debüts und Updates in den App Store ein. Was ihr dabei über Big Mail, Hay Day und Spark wissen müsst, lest ihr im heutigen AppSalat.

Big Mail ist endlich da

Schon seit einigen Wochen kursierten Ankündigungen zu Big Mail auf Twitter herum. Tatsächlich verzögerte sich der Launch dann um einige Wochen, da der Entwickler Probleme mit dem App-Review-Team von Apple hatte. Nun könnt ihr die neue Mail-App herunterladen. Doch was erwartet euch dabei eigentlich?

Ein großes Alleinstellungsmerkmal ist das Sortieren der Emails mithilfe von künstlicher Intelligenz. In der Sidebar von Big Mail findet ihr unter anderem einen Punkt „Events“, wo alle Emails, die in irgendeiner Weise mit Terminen verbunden sind, einsortiert werden. Einen ähnlichen Unterpunkt gibt es für Newsletter, hier werden die Newsletter mit einem speziellen Layout angezeigt. Diese Ansichten heißen Szenen in der App.

Der „Bouncer“ fängt alle Nachrichten auf, von deren Absender ihr noch nie etwas bekommen habt. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr den Sender verwerfen oder behalten wollt. Und zu jedem Absender bekommt ihr eine eigene Profilseite, wo alle Nachrichten von diesem aufbereitet werden.

Erwähnenswert ist auch noch „The Latest“. Diese Ansicht kann man sich selbst zusammenstellen, sodass nur das sichtbar ist, was man auch wirklich auf den ersten Blick erkennen möchte. Und einige Features zur Bewahrung der Privatsphäre sind auch mit dabei, wie etwa das automatische Erkennen von Trackern.

Big Mail ist ab sofort im App Store für das iPhone, das iPad und den Mac verfügbar. Das Abo liegt preislich bei 9,99 Euro pro Monat oder 75,99 Euro pro Jahr.

Hay Day bekommt das jährliche Sommer-Update

Zu jeder Jahreszeit veröffentlichen die Entwickler von Hay Day, Supercell, passende Aktualisierungen. Diese bringen in der Regel neue Produktionsgebäude, Güter und ab und an auch Events mit sich. Mittlerweile kam das Update für diesen Sommer heraus. Schauen wir uns an, was man bekommt.

Je mehr Produktionsmaschinen dazukommen, desto mehr Fläche wird für diese benötigt. Deshalb kommen mit dem Sommer-Update zusätzliche Erweiterungsgebiete mit. Dann hat man auch gleich Platz für die neue Donut-Maschine. Zudem sind passend zum neunten Geburtstag des Games Zuckerwatte, bunte Kerzen und ein Geburtstagsstrauß mit am Start.

Neue Tiere gibt es mit der Sommer-Aktualisierung auch zu erwerben. Hier sind das Meerschweinchen und das Appaloosa-Pferd mit dazu gekommen. Und für die Bahngleise stehen neue Dekorationen zur Auswahl.

Hay Day findet ihr kostenlos im App Store für iOS und iPadOS.

Spark erhält geteilte Posteingänge

Zum Schluss wollen wir uns noch über eine weitere Email-App unterhalten, nämlich über Spark. Zwar spendierten die Entwickler dem Client nur ein neues Feature, welches die Arbeit mit Nachrichten aber bestimmt massivst erleichtert. Vorerst gibt es das Ganze nur auf dem Mac, in der iOS-Version zieht die Funktion im Laufe der restlichen Woche ein.

Die Rede ist von geteilten Posteingängen. Ab sofort ist es also möglich, Eingänge mit anderen Spark-Nutzern zu teilen, ohne dafür ein Passwort verschicken zu müssen. Das ist besonders dann praktisch, wenn man mit seinem Team etwa eine Support-Mailadresse betreibt.

Das Teilen eines Posteinganges erlaubt nicht nur das Betrachten der Emails. Sie können auch zugewiesen, kommentiert und gemeinsam verfasst werden. Auch Deadlines lassen sich definieren.

Spark ist kostenlos im App Store am iPhone, am iPad und am Mac erhältlich. Für die gemeinsamen Posteingänge und einige weitere Features ist Spark Premium notwendig, welches 7,99 US-Dollar pro Monat oder 76,68 US-Dollar pro Jahr kostet.

















































































