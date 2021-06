Home Apple AppSalat: Das können die Updates für NetNewsWire, Darkroom und Craft

Derzeit herrschen so ziemlich überall hitzige Temperaturen. Doch das hält App-Entwickler nicht davon ab, spannende Aktualisierungen herauszubringen. Was sich dabei bei NetNewsWire, Darkroom und Craft tat, lest ihr in der heutigen Ausgabe des AppSalat.

NetNewsWire 6.0 ist da

Im App Store findet man einen breiten Fächer an Apps fürs Konsumieren von Internet-Artikeln über RSS. Eine davon ist NetNewsWire, die als Open-Source-Projekt entwickelt wird. Nun ist Version 6.0 da, die einige wichtige Neuerungen mit sich bringt.

Als Erstes unterstützt NetNewsWire nun weitere Dienste für die Synchronisation. Mit dazu kamen iCloud, BazQux, Inoreader, NewsBlur, The Old Reader und FreshRSS. Wir finden besonders toll, dass iCloud und Inoreader mit auf die Liste gesetzt wurden. iCloud ermöglicht den einfachen Datenabgleich ohne eigenen Account und mit Inoreader ist ein sehr verbreiteter Dienst mit an Bord.

Weiters wurde eine sogenannte „Share Extension“ implementiert. Diese erlaubt das Teilen eines Links über das systemweite „Share Sheet“ von iOS und iPadOS. Dadurch werden geteilte Links automatisch in NetNewsWire abgelegt. Diese benötigt man allerdings nicht für Tweets oder Subreddits, da diese mit dem Update nativ eingebunden werden können.

Zu guter Letzt fügten die Entwickler Widgets hinzu. Hierbei könnt ihr entweder eure Heute-Liste, die Liste mit ungelesenen Beträgen oder die Liste mit markierten Artikeln betrachten.

Der Download und die Nutzung von NetNewsWire auf iOS, iPadOS und macOS ist kostenlos.

Darkroom erhält neue Kurzbefehle

Braven AppSalat-Lesern ist Darkroom nicht mehr unbekannt. Hierbei handelt es sich um eine App zur Bearbeitung von Fotos auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac. Das spannende dabei ist, dass der Funktionsumfang ziemlich stark dem von Programmen wie Lightroom ähnelt. Nun erschien vor einigen Tagen eine Aktualisierung, die weitere Aktionen in der Kurzbefehle-App hinzufügt.

Die Anzahl der neuen Aktionen ist dabei ziemlich groß. Es gibt zum Beispiel eine zum Hinzufügen eines Filters, eine für die Skalierung, eine zum Anbringen eines Wasserzeichnens und mehrere zur Verwaltung der Aufnahmen. Es werden dabei nicht nur Fotos, sondern auch Videos, unterstützt. Sehr praktisch ist, dass die Ergebnisse für andere Aktionen weiterverwendet werden können.

Darkroom gibt es kostenlos im App Store. Darkroom+ schaltet einige zusätzliche Funktionalitäten frei und ist für 4,49 Euro pro Monat, 21,99 Euro pro Jahr oder 54,99 Euro einmalig zu haben.

Craft bekommt optimierte Sidebar und mehr

Craft ist noch eine ziemlich neue App und mischt seit der Veröffentlichung die Kategorie der Notiz-Apps ziemlich auf. Das Tool lässt sich ziemlich einfach beschreiben: Es vereint die besten Features von Notion mit den besten nativen Funktionen aller Apple-Plattformen. Craft 1.6.3 liefert nun eine optimierte Sidebar, eine verbesserte Kalenderintegration und vieles mehr.

Die Sidebar ist mittlerweile schon etwas länger in der App vorhanden. Bisher konnte sie allerdings nur Order zeigen, in denen die ganzen Dokumente liegen. Nun können auch diese unabhängig von dem dazugehörigen Ordner in der Seitenleiste angeheftet werden. Zusätzlich dazu lassen sie sich auch manuell sortieren.

In einem der letzten Updates fügten die Developer eine Kalender-Integration hinzu. Seitdem kam einiges an Feedback dazu zusammen, welches nun berücksichtigt wurde. Dann gibt es noch einige weitere Änderungen, die das Nutzererlebnis der Kalender verbessern sollen.

Ansonsten gibt es noch Aktualisierungen für die Funktionen „Smart Quotes“ und „Smart Dashes“ und für die Weboberfläche.

Craft kann kostenlos im Web, am iPhone, am iPad und am Mac verwendet werden. Eine Premium-Version kostet 44,99 US-Dollar pro Jahr.

