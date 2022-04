Home Apps AppSalat AppSalat: Crony im Beta-Check

Erst letztens stellten wir euch Bunch, eine App zur Automatisierung von macOS, vor. Mit Crony steht nun eine weitere in dieser Kategorie kurz vor dem Release. Wir schauen sie uns im heutigen AppSalat an.

Crony ist ausschließlich für macOS verfügbar und sitzt dort in der Menüleiste des Betriebssystems, gleich wie Bunch. Die App soll Kurzbefehle am Mac um ein Feature erweitern, welches es in der Kurzbefehle-App für iOS und iPadOS bereits gibt: Zeitbasiertes Ausführen von Abläufen. In Crony legt man diese Zeitpläne mit der Cron-Syntax fest.

Schreibt man beispielsweise 0 8 * * 1 und den Namen eines Kurzbefehles, wird dieser jeden Montag, also dem ersten Tag in der Woche, um acht Uhr in der Früh ausgeführt. Eine genaue Übersicht zu allen Cron-Regeln findet ihr hier.

Crony im Einsatz

Öffnet man Crony, sieht man fünf Tabs auf der linken Seite, wobei der erste mit der Aufschrift „Schedule“ am wichtigsten ist. Dort definiert man Zeile für Zeile, wann ein Kurzbefehl aufgerufen werden soll.

Doch für wann ist das praktisch? Es sollte bekannt sein, dass macOS optional auf Basis der Tageszeit zwischen Light- und Dark-Mode wechseln kann. Zu welcher Uhrzeit das genau passiert, lässt sich vom Nutzer allerdings nicht beeinflussen. Dank Crony könnte man nun einen Kurzbefehl mit der Aktion „Erscheinungsbild ein/aus“ erstellen und diesen zu eigens gewählten Zeiten mit der App auslösen.

Crony: Preise und Verfügbarkeit

Der Launch von Crony sollte innerhalb der nächsten Zeit erfolgen, die App wird dann kostenlos erhältlich sein. Für einen In-App-Kauf kann man zusätzlich den „Viewer“, eine Übersicht über die eingestellten Regeln, und die „Logs“ freischalten.

