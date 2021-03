Home Apps AppSalat – Apple Arcade-Special: SP!NG, stacheliger Spaß für zwischendurch

AppSalat – Apple Arcade-Special: SP!NG, stacheliger Spaß für zwischendurch

Heute haben wir nach einer kurzen Zeit wieder einmal ein Arcade-Spiel auf Lager. Genauer gesagt handelt es sich um den Titel SP!NG. Worum es in diesem Spiel geht, klären wir in dieser AppSalat-Ausgabe auf.

Bei SP!NG haben wir es mit einem klassischen Casual-Spiel zu tun. Das Game hält mehr als 180 Level bereit, die ihr mit einer Art Ball durchqueren müsst. Das Ziel ist, dass ihr in jedem so viele Juwelen wie möglich sammelt und euch dabei nicht von den Stacheln aufspießen lasst.

Für die Steuerung dieses Balles gibt es in jedem Level mehrere Anhaltspunkte. Durch dauerhaftes Drücken auf das Display spannt sich ein Seil zwischen dem Ball und dem nächsten Anhaltspunkt. Nun könnt ihr euch so lange, wie ihr wollt drehen, dabei mögliche Juwelen auflesen und euch fürs Katapultieren zum nächsten Anhaltspunkt vorbereiten. Eine essenzielle Sache ist zu beachten: Timing. Lässt ihr zum falschen Zeitpunkt los, fliegt ihr entweder zu weit, fallt ihr in die Stacheln, verpasst ein Trampolin oder verfehlt Juwelen, die an ein bewegbares Element gehaftet sind.

Wie eingangs schon angedeutet, warten derzeit über 180 Level auf einen Spieler in SP!NG. Der Spielspaß dürfte also nicht so schnell verloren gehen. Noch dazu fügen die Entwickler regelmäßig neue Parcours hinzu. Weiters lassen sich durch das Sammeln von den schon vorher erwähnten Juwelen zusätzliche Level-Designs und Bälle freischalten.

SP!NG: Kurzes Fazit

SP!NG ist im Vergleich zu manch anderen Spielen aus dem Apple-Arcade-Abo sehr einfach. Dennoch sind die Level nicht immer so kinderleicht, wie sich unsere Beschreibungen vielleicht anhören mögen. Daher machen sie jede Menge Spaß. Das Spiel erfordert regelmäßig eine gute und schnelle Reaktion, was nicht immer so leicht ist. SP!NG ist das perfekte Game für zwischendurch und durch die große Anzahl an Leveln wird man auch lange seinen Spaß daran haben.

SP!NG bekommt ihr kostenlos mit einem Abo für Apple Arcade. Dieses gibt es für 4,99 Euro im Monat oder 49,99 Euro im Jahr.

‎SP!NG Preis: Exklusiv bei  Arcade

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!