AppSalat – Apple Arcade News: Diese Titel sind demnächst verfügbar

Passend zur Weihnachtszeit, in der vielleicht auch ein Apple-Gerät unter dem Christbaum liegen wird, stehen wieder neue Arcade-Spiele vor der Tür. Welche das genau sind, lest ihr in diesem AppSalat.

Insgesamt können wir vier verschiedene Spiele erwarten. Drei davon werden als Plus-Variante neu veröffentlicht, was bedeutet, dass es dieses Spiel schon im App Store gibt und auf Arcade ohne Werbungen und In-App-Käufen zu haben sein wird. Schauen wir uns die Liste mit neuen Inhalten näher an.

Spades: Card Game+

Spades ist ein bekanntes Karten-Spiel und demnächst auch bei Apple Arcade spielbar. Dabei ist es egal, ob man mit den Spielregeln schon vertraut ist oder sie erst lernen muss. Das Spiel bietet zu Beginn nämlich ein detailliertes Tutorial und man hat die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad der Computer-Gegner auf das eigene Können anzupassen. Mit einer Internetverbindung kann man auch gegen andere Spieler antreten, wie etwa in den sogenannten Ligen.

Hearts: Card Game+

Von denselben Entwicklern steht auch Hearts: Card Game+, wobei es sich um ein weiteres Kartenspiel handelt, in den Startlöchern. Auch hier wurde der Einstieg für Anfänger so angenehm wie möglich gestaltet. Am Anfang steht wieder ein Tutorial zur Verfügung und man spielt gegen eine adaptive künstliche Intelligenz, welche die Spielzüge den eigenen Fertigkeiten angleicht.

Crashlands+

In Crashlands+ seid ihr der Trucker Flux Dabes, der durch das Alien-Monster Hewgodooko auf einem außerirdischen Planeten strandete. Das Ziel ist es natürlich, dass man die Ladung des Lasters wieder sucht und so schnell wie möglich wieder verschwindet. Dabei erkundet man die Welt dieses Planets und muss sich seine Werkzeuge mit Fundstücken zusammenbauen, die dabei helfen, die Gegend zu durchqueren.

Nickelodeon Extreme Tennis

In Nickelodeon Extreme Tennis spielt man mit den bekanntesten Charakteren des TV-Senders Tennis. Dabei kann man mitunter aus SpongeBob, Garfield oder den Teenage Mutant Ninja Turtles auswählen. Wie das für diese Spiele üblich ist, kommen alle Figuren auch mit eigenen Spezialfähigkeiten, mit denen man sich einen Vorteil gegenüber dem Gegner herausholen kann. Noch dazu warten Story-Modus mit diversen Herausforderungen und die Option, gegen andere Spieler anzutreten.

