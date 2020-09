Apple Watch Series 6: In welchen Ländern die Blutsauerstoffmessung verfügbar ist

Die Blutsauerstoffmessung der Apple Watch Series 6 ist direkt zum Start in so gut wie allen Ländern verfügbar. Das war zwar im Grunde erwartet worden, ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass es auch anders hätte kommen können.

Das eindeutige Highlight der neuen Apple Watch Series 6 ist die Funktion der Blutsauerstoffmessung. Apple hat das Feature auf der Keynote ausführlich demonstriert. Nun ist auch klar, wo die Funktion überall genutzt werden kann.

Auf der entsprechenden Website lässt sich eine lange Liste einsehen, aus der hervorgeht, welches Feature der Apple Watch wo nutzbar ist. Deutschland steht auf der Liste der Länder, in denen die Blutsauerstoffmessung genutzt werden kann. Ebenso unterstützt wird das Feature in den übrigen europäischen Ländern wie Dänemark, Finnland, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, Belgien, Österreich und vielen weiteren. Dass dies keineswegs selbstverständlich war, wird klar, wenn man auf die Einführung der EKG-Funktion zurückblickt.

Oft regulatorische Hürden zu meistern

Als Apple damals mit der Apple Watch Series 4 die EKG-Funktion einführte, gestaltete sich der Start eher holprig. Zunächst konnte die Funktion nur in den USA genutzt werden, weil Apple dort mit der zuständigen Aufsichtsbehörde FDA bereits Vorgespräche geführt und eine Zertifizierung beantragt hatte, doch auch dort kam die EKG-App nicht sofort nach dem Start.

Der Start in weiteren Märkten, darunter Deutschland, verzögerte sich zwar nicht, wie zunächst von vielen befürchtet, um Jahre, erfolgte aber doch deutlich später und noch immer ist die EKG-Funktion noch nicht in allen Ländern verfügbar.

Die blutsauerstoffmessung, ebenfalls eine Gesundheitsfunktion, hat diese Probleme zum Glück nicht.

