Home Hardware Apple verteilt Update für die Beats Fit Pro

Apple verteilt Update für die Beats Fit Pro

Apple hat heute Abend eine neue Firmwareversion für die Beats Fit Pro veröffentlicht. Das Update wird innerhalb der nächsten Tage auf die Beats Fit Pro geladen und installiert. Eine Information über die Natur der vorgenommenen Änderungen oder Verbesserungen liefert Apple grundsätzlich nicht.

Am heutigen Abend hat Apple die nächste Aktualisierung der Firmware für die Beats Fit Pro bereitgestellt. Die Software-Updates für die Kopfhörer von Apple rollen nach der Veröffentlichung innerhalb einiger Tage auf die Geräte der Nutzer aus.

Die neue Software-Version besitzt die Build-Nummer 4E64, das letzte Update für die Beats Fit Pro hatte Apple Ende letzten Jahres für die Nutzer bereitgestellt. Die Beats Fit Pro sind eine Art sportliche Variante der AirPods Pro, hier lest ihr unser Fazit zu diesem Modell.

Das Update kann nicht manuell angestoßen werden

Apple liefert grundsätzlich keine Informationen über die Natur eines Updates für Beats-Kopfhörer oder AirPods. Manchmal bemerken Nutzer eine Änderung, aber oft nicht. Es gibt auch keinen Standardpfad zu einem Update der eigenen Kopfhörer.

Diese laden und installieren ein Update automatisch. Hierzu müssen sie mit dem eigenen iPhone gekoppelt, in dessen Nähe und in ihrem Case sein. Die Nutzer können die Version der Software ihrer Kopfhörer in den Informationen zum Gerät in den Einstellungen unter Bluetooth einsehen.

Fallen euch Neuerungen in der neuen Firmwareversion der Beats Fit Pro auf? Lasst uns eure Beobachtungen gern in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!