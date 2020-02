Apple veröffentlicht watchOS 6.1.3 mit Fehlerbeseitigungen für alle Nutzer

Apple hat heute Abend ein kleines Update für Apple Watch-Besitzer veröffentlicht. Es adressiert unter anderem ein Problem bei der Erkennung unregelmäßiger Herztätigkeit, davon sind allerdings keine Nutzer in Deutschland betroffen. Auch ein Update für watchOS 5 ist verfügbar.

Apple hat heute Abend eine kleine watchOS-Aktualisierung veröffentlicht. watchOS 6.1.3 kann ab sofort von allen Nutzern einer Apple Watch, auf der watchOS 6 installiert ist, geladen und installiert werden.

Apple gibt zu dem Update an, dass unter anderem ein Problem in Zusammenhang mit Warnungen bei unregelmäßiger Herztätigkeit beseitigt wurde. Dieses Feature hat unter Umständen nicht so gearbeitet wie erwartet, allerdings betrifft die Störung lediglich Nutzer in Island.

Island war eins der Länder, in denen die erweiterten Puls-Messungsfunktionen und die EKG-App erst recht spät gestartet waren.

watchOS 5 erhält ebenfalls noch ein Update

Weiterhin hat Apple auch ein Update für watchOS 5 veröffentlicht. Nutzer, die noch kein Update auf watchOS 6 sorgen kommen haben, können watchOS 5.3.5 ab sofort ebenfalls laden und installieren. Dieses Update enthält die analogen Fehlerbeseitigungen. watchOS 6 kann von allen Nutzern mit einer Apple Watch nicht installiert werden, deren iPhone das Update auf iOS 13 nicht mehr erhalten haben, das trifft etwa auf das iPhone 6 und das iPhone 5s zu.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!