Apple TV+: Nur für kurze Zeit: Erste Staffel von “ For All Mankind“ kostenfrei abrufbar

Apple TV+ hat sich inzwischen zu einem echten Geheimtipp für hochwertige Serien entwickelt. Alle eigenen Inhalte sind in 4k gedreht und weisen eine Tonspur in Dolby Atmos auf. Zu den bekanntesten Serien zählt neben „Ted Lasso“ und „The Morning Show“ auch die Serie „For All Mankind“. Hierfür gibt es aktuell ein Goodie.

Die Serie „For All Mankind“ stellt die allseits bekannte Geschichte im Wettrennen der ersten bemannten Mondlandung umgedreht da. Folglich haben die Russen den Wettlauf gewonnen, ein durchaus spannender Plot. Wie dem auch sei, aktuell lässt sich die erste Staffel der Serie komplett kostenfrei streamen. Man braucht lediglich einen Zugang und ein kompatibles Gerät, mit dem sich Apple TV+ empfangen lässt.

Leider können wir nicht genau sagen, wie lange diese Aktion läuft. Wer also Interesse daran hat, sollte sich beeilen. Bei uns in der Redaktion kam die Serie durchaus sehr gut an.

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

