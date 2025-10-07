Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin zur Dokumentation „Mr. Scorsese“ an

Apple TV+ feuert in diesem Herbst aus allen Rohren und kündigt eine Vielzahl an neuen Inhalten an. Dazu zählt auch die Dokumentation über Martin Scorsese, einer der größten Regisseure Hollywoods. Nun gibt es dazu mehr Details.

Trailer ist nun verfügbar

Bei „Mr. Scorsese“ handelt es sich um eine fesselnde fünfteilige Dokumentarserie der gefeierten Filmemacherin Rebecca Miller. „Mr. Scorsese“ bietet eine intime und vielschichtige Betrachtung einer der einflussreichsten und rätselhaftesten Figuren der Filmgeschichte, mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial und ausführlichen Interviews mit seinen engsten Vertrauten. Der Trailer bietet einen spannenden Einblick in das emotionale Herz der Dokuserie, in der Scorsese seine Sicht auf die menschliche Natur und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse im Laufe seines Lebens und seiner Karriere erforscht. Nun ist der Trailer verfügbar:

Unter der Regie von dem Filmemacher Miller („She Came to Me“, „Personal Velocity: Three Portraits“) entstand „Mr. Scorsese“ mit den ausführenden Produzenten Miller und Damon Cardasis bei Round Films („Maggie’s Plan“, „Saturday Church“) und Cindy Tolan („Étoile“, „Dandelion“), Millers langjährige kreative Mitarbeiterin. Das Emmy Award-nominierte Trio Cardasis, Tolan und Miller („Arthur Miller: Writer“) fungieren neben Rick Yorn, Christopher Donnelly und Julie Yorn als ausführende Produzenten von „Mr. Scorsese“. Los geht es am 17. Oktober 2025, dann dürften alle fünf Folgen direkt zum Abruf bereitstehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.