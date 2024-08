Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin für die zweite Staffel von „Shrinking“ an

In den 1990er-Jahren zählte Harrison Ford zu den größten Actionstars in Hollywood, doch er kann selbst im hohen Alter auch Komödien. Zusammen mit Jason Segel spielt er die Hauptrolle in der Comedy-Serie „Shrinking“, die sich auf Apple TV+ zu einem echten Geheimtipp mauserte. Fans dürfen sich im Herbst diesen Jahres auf den Start der zweiten Staffel freuen.

Zweite Staffel startet im Oktober 2024

Die Figur, die Jason Segel spielt, trauert und beginnt dann, ethische Regeln eines Therapeuten zu brechen, indem er jedem Menschen, was auch Klienten beinhaltet, die ungeschminkte Wahrheit an den Kopf wirft. Die Figur, die Harrison Ford spielt, muss die Trümmer aufräumen. Wie konkret sich das in der zweiten Staffel fortsetzen wird, ist indes noch unklar. Wann wir ie zweite Staffel sehen werden, ist indes nun bekannt. Ab dem 16. Oktober wird die zweite Staffel anlaufen und dabei zwei Folgen mehr im Gepäck haben. Statt zehn Folgen umfasst die zweite Staffel also 12 Episoden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

