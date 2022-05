Home Hardware Apple TV-Konkurrent: Microsoft entwickelt Budget-Xbox für Game-Streaming

Microsoft fühlt sich im Gaming-Segment offenbar durch das Apple TV herausgefordert. Das Unternehmen arbeitet an einer Budget-Xbox, die vor allem als Streaming-Device genutzt werden soll – auch für das Streaming von Spielen.

Apple hat zwar inzwischen mit Apple Arcade einen eigenen Spieledienst im Sortiment, zu einem Schwergewicht im Gaming-Segment hat es der iPhone-Konzern allerdings bis jetzt nicht gebracht. Das könnte sich ändern, würde Apple etwa eine Branchengröße wie EA kaufen, Apfelpage.de berichtete über die entsprechenden Spekulationen. Sonderlich wahrscheinlich ist dieses Szenario allerdings nicht.

Gaming bewirbt Apple vor allem in Verbindung mit dem Apple TV, regelmäßig wird auf den Keynotes gezeigt, wie trefflich mit der TV-Box Spiele spielen lassen. Microsoft reagiert offenbar auf die potenzielle Herausforderung mit einem eigenen Streaming-Gerät.

Die günstige Streaming-Xbox kommt

Das Unternehmen entwickelt einen neuen Xbox-Ableger, das berichteten zunächst Branchen-Blogs, später bestätigte Microsoft die Pläne. Danach werde eine Art Budget-Xbox unter dem Codenamen „Keystone“ entwickelt.

Diese soll vor allem als Streaming-Gerät konzipiert sein, also auch für das Game-Streaming. Hierzu kann das eigene Xbox Cloud Gaming herangezogen werden, über das aktuell bereits Spiele gestreamt werden können. So sind etwa bekannte Titel wie Battlefield, Cities Skyline, DiRT, Fallout, Forza, Fortnite, Halo, Need for Speed, Die Sims und der Microsoft Flugsimulator über Cloud Gaming spielbar.

Der Vorteil dieses Zugangs sind die geringeren Hardwarevoraussetzungen. Voraussetzung ist dafür allerdings eine schnelle und stabile Internetleitung. Dem Vernehmen nach arbeitet Microsoft schon Jahre an der neuen Budget-Box, doch bis zu einer möglichen Markteinführung dürften noch einige Monate vergehen.

