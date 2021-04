Home Apple Apple TV+: Konfusion um bevorstehenden Marktstart in China

Apple TV+: Konfusion um bevorstehenden Marktstart in China

Apple TV+ soll früher oder später auch nach China kommen. Der Markt wäre für den Streamingdienst von größerer Bedeutung, ein Launch in dem riesigen Land ist aber wohl mit Problemen verbunden. Zuletzt gab es Spekulationen über einen bevorstehenden Start, die allerdings von unklarer Verlässlichkeit sind.

Apple plant zweifellos, seinen Streamingdienst Apple TV+ in Bälde auch für China auszurollen. Zuletzt gab es neuerlich Spekulationen in dieser Richtung. Ein chinesischer Blogger und Leaker mit fast anderthalb Millionen Followern hatte unlängst erklärt, Apple TV+ habe eine Genehmigung zum Launch in China von der nationalen Aufsichtsbehörde für Presseerzeugnisse und Film- und Fernsehinhalten erhalten, die einen Start von Apple TV+ im Mai ermöglichen würde.

Zuvor hatte es bereits Spekulationen um einen bevorstehenden Start gegeben. Zuletzt machte der Leaker aber einen Rückzieher und entschuldigte sich für vermutlich irreführende Informationen. Ein Launch von Apple TV+ in China sei allerdings jederzeit möglich.

Der schwierige chinesische Markt

Hintergrund dieser ungewissen Ausblicke dürfte die besondere Situation auf dem chinesischen Markt sein. Apple kann einerseits auf diesen wichtigen Schlüsselmarkt mit seinen aufstrebenden Einkommen nicht verzichten, andererseits ist China auch ein Minenfeld. Apple, wie auch alle anderen westlichen Unternehmen, müssen sich drastischen Einschränkungen unterwerfen, wenn sie ihre Dienste in China anbieten wollen.

Hierzu zählen auch Restriktionen, die der Meinungsfreiheit kaum noch Raum lassen. Dies lässt sich schon bei Angeboten wie dem App Store oder der iCloud teils schwer umsetzen, bei einem reinen Content-Produkt wie Apple TV+ ist es noch schwieriger. Zwar hat Apple bereits darauf geachtet, wenig politischen Sprengstoff in seinen Katalog zu holen, andererseits sind die Titel oftmals gesellschaftskritisch und greifen Themen auf, die bei repressiven Regimen Unmut hervorrufen könnten. Wann Apple TV+ nun also tatsächlich in China erscheint, ist eine ebenso interessante Frage wie die Frage nach dem Katalog, den chinesische Zuschauer dann zu sehen bekommen werden. Von einer begrenzten Auswahl bis hin zu in Teilen umgeschriebenen Drehbüchern oder geschnittenen Episoden ist hier viel denkbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!