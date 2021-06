Home Apple Apple: Rückkehr aller Angestellten aus Homeoffice im September

Apple: Rückkehr aller Angestellten aus Homeoffice im September

Als Reaktion auf die Pandemie haben viele Unternehmen bekanntlich ihrer Belegschaft die Arbeit von zu Hause erlaubt, so auch Apple. Nun hat der Konzern jedoch angekündigt, diese Möglichkeit ab September größtenteils einzuschränken.

In einer E-Mail erklärte Tim Cook am Mittwoch allen Angestellten, dass diese ab Anfang September für mindestens drei Tage pro Woche an ihren normalen Arbeitsplatz zurückkehren müssten. Wer allerdings Arbeit verrichte, bei der der Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen zwingend notwendig sei, müsse sogar mit vier bis fünf Tagen pro Woche rechnen.

Darüber hinaus könnten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen insgesamt zwei Wochen Homeoffice im Jahr in Anspruch nehmen. Voraussetzung dafür sei jedoch die Zustimmung eines Managers.

Cook vermisst direkten Austausch zwischen Angestellten

Obwohl er der Meinung sei, der Übergang zum Homeoffice habe gut funktioniert, stehe er dieser Möglichkeit eher skeptisch gegenüber. Für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Angestellten sei der persönliche Kontakt unabdingbar: „Zwar haben Konferenzanrufe sicherlich die Distanz zwischen uns verringert, dennoch können diese so manches nicht ersetzen“, so Cook.

Genauer fehle ihm neben der persönlichen Zusammenarbeit eine Arbeitskulisse, in der die Aktivität, Energie und Kreativität der Mitarbeitenden spürbar sei sowie das Gemeinschaftsgefühl, das Apple bereits geschaffen habe.

Apple sprach sich bereits in der Vergangenheit gegen Homeoffice aus

Schon vor dem Beginn der Pandemie stand Apple der Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten kritisch gegenüber, was den Konzern deutlich konservativer wirken lässt als seine Konkurrenz. Denn während Google 20 Prozent seiner Angestellten konsequent die Arbeit von zu Hause erlaubt, geht Facebook noch radikaler vor: Hier betrachtet Mark Zuckerberg diese Form der Arbeit als „Zukunft“ und gestattet es allen Angestellten, die Möglichkeit des Homeoffice jederzeit in Anspruch zu nehmen – vorausgesetzt deren Manager sind ebenfalls damit einverstanden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!