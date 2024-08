Home iCloud / Services Apple Maps: Neue Webversion funktioniert jetzt auch in Firefox und Edge am Mac

Apple Maps: Neue Webversion funktioniert jetzt auch in Firefox und Edge am Mac

Im vergangenen Monat hat Apple eine Beta-Version von Apple Maps für das Web vorgestellt. Initial unterstützte die Webversion nur Safari und Chrome sowie Edge für PCs. Doch nun können auch Firefox-Nutzer das neue Karten-Interface erleben, ebenso wie Edge-Nutzer auf Apple-Geräten.

Bei der unlängst erfolgten Einführung von Apple Maps im Web kündigte Apple an, dass „die Unterstützung für zusätzliche Sprachen, Browser und Plattformen im Laufe der Zeit erweitert wird.“ Zum Glück dauerte es nicht lange, bis die ersten größeren Erweiterungen ausgerollt wurden.

Firefox wird jetzt auch unterstützt

Nur wenige Wochen nach dem Debüt von Maps im Web wird nun auch Firefox unterstützt. Nutzer können die Weboberfläche von Maps mit Firefox auf Mac, PC oder iPad durchsuchen. Zusätzlich können Nutzer des Microsoft Edge-Browsers nun Maps auf dem Mac und iPad durchsuchen. Zuvor war die Edge-Unterstützung auf PCs beschränkt.

Wie bei den anderen unterstützten Browsern gibt es keine Kompatibilität mit dem iPhone. Apple geht offensichtlich davon aus, dass iPhone-Nutzer besser mit der nativen Karten-App bedient sind, und das ist wohl auch zutreffend.

Denkbar wäre zwar, dass Apple in Zukunft auch die Unterstützung mobiler Browser in die Webversion einbauen wird, damit ist allerdings nicht in nächster Zeit zu rechnen.

Habt ihr Apple Maps im Web schon ausprobiert? Hinterlasst gern eure Eindrücke in den Kommentaren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.