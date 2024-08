Home Featured Apple Intelligence ist geil und macht dumm (Die Kolumne)

Investigativ wie immer, konnten wir eine Anthropologin (das sind die mit den Skeletten) ausgraben, die die Hintergründe von Apples Intelligenz für uns biologisch, kulturhistorisch und evolutionär einordnen kann. Wir sprachen mit Professorin Seraphina Lumens der Universität Bielefeld über die neueste Innovation von Apple (Achtung! Satire!).

Apfelpage: „Frau Professorin, Ihr Fachgebiet ist Intelligenz.“

Lumens: „Erstaunlich, nicht wahr?“

Apfelpage: „Eigentlich nicht, so als Homo sapiens.“

Lumens: „Jetzt überschätzen Sie uns aber. Wie lautet die Frage?“

Apfelpage: „Ähhh… die Firma Apple bezeichnet ihr neuestes Produkt als „Apple Intelligence“…“

Lumens: (lacht laut auf)

Apfelpage: „… und ist mächtig stolz auf Tools wie Siri als KI-Chatbot, Clean up für Fotos, Writing Tools, Genmojis, ImagineArt, Echtzeit-Übersetzungen in Telefonaten, E-Mail-Zusammenfassungen und noch so einiges nettes Zeug.“

Lumens: „Nett? Das ist der Schritt vom Neandertaler zum Sapiens!“

Apfelpage: „Das müssen Sie uns erläutern.“

Lumens: „Der Neandertaler war eine eigene Menschenart, genetisch eine Art Cousin von uns. Allerdings hatten wir Sex innerhalb der Familie, aber das ist eine andere Geschichte.“

Apfelpage: (irritiert) „Ähhhh…. Intelligenz?!“

Lumens: „Ach ja. Wo war ich?“

Apfelpage: „Neandertaler.“

Lumens: „Genau. Die Neandertaler bezahlten einen hohen Preis für ihre nicht ausreichende Intelligenz.“

Apfelpage: „Und zwar?“

Lumens: „Sie starben aus.“

Apfelpage: „Oh? Und das passiert mit Apple auch?“

Lumens: „Eben nicht! Intelligenz ist evolutionär weder eine Einbahnstraße noch eine zwangsläufige Entwicklung, denn (macht eine dramatische Pause) wir alle bezahlen einen hohen Preis für unsere Intelligenz.“

Apfelpage: „Und sterben aus?“

Lumens: „Bei Ihnen bin ich mir nicht ganz sicher. (macht eine Kunstpause) Das Gehirn als Sitz des höheren Denkens verbraucht unfassbar viel Ressourcen in Form von Kalorien.“

Apfelpage: „Und daran ist der Neandertaler ausgestorben?“

Lumens: „Sind Sie sich sicher über ihre Verwandten? (Kunstpause) Natürlich nicht, obwohl diese Menschen in der Eiszeit über 350.000 Jahre überlebten. Sie waren schlau, aber die Neuankömmlinge in Form des Sapiens waren schlauer!“

Apfelpage: „Apple?!“

Lumens: „Konnten Sie das nicht erkennen? Es gäbe den Neandertaler gleich Siri mit seiner Intelligenz noch heute, aber er war der Konkurrenz des Sapiens = AI nicht gewachsen. Er wurde schlicht verdrängt, wie die VHS-Kassette.“

Apfelpage: (stutzt) „Ähhh…“

Lumens: (verdreht die Augen): „Das Bessere ist der Feind des Guten.“

Apfelpage: „Achso… und was ist das mit der Einbahnstraße?“

Lumens: „Wolf und Hund.“

Apfelpage: (guckt wie ein Neandertaler im Apple Store).

Lumens: „Der Hund stammt vom Wolf ab, oder? Trotzdem hat er etwa 30 Prozent weniger Intelligenz. Er braucht sie schlicht nicht, weil wir unsere Wauwaus füttern und beschützen, ein Wolf muss schlau sein, um überleben zu können.“

Apfelpage: „Sie wollen sagen, Apple Intelligence ist geil, macht uns aber dumm?“

Lumens: „Ich habe Sie unterschätzt.“

Apfelpage: „Frau Lumens, Danke für das Gespräch.“

Lumens: (mechanisch und grinsend): „Das habe ich nicht verstanden.“

-----

