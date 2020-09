Apple Event gestartet: Das ist bisher passiert

Es geht los! In diesen Sekunden hat Apple CEO Tim Cook das Apple-September-Event 2020 eingeleitet. Doch er steht nicht im Steve Jobs Theater! Hier erfahrt ihr, wie die Apple Keynote gestartet ist und was bisher geschah. Wir wünschen euch eine spannende Keynote!

Was ist bisher passiert?

Das event begann mit ähnlichen Kamerafahrten wie die WWDC damals

Der Stil der Keynote ist ähnlich, wobei Tim Cook im Apple Campus steht und nicht im Steve Jobs Theater

Tim Cook hat anfangs über das Coronavirus geredet und wie Apple helfen möchte

Tim Cook hat angekündigt: Heute geht es ums iPad und die Apple Watch

Tim Cook beginnt mit der Apple Watch und redet, wie die Watch das Leben von Nutzern gerettet hat

Apple zeigt Nutzer, denen die Apple Watch das Leben vereinfacht oder gerettet hat

Jeff Williams präsentiert gerade die neue Apple Watch….

Was sehen wir heute?

Wahrscheinlich stellt Apple heute vor:

Eine Apple Watch Series 6 (fast gesetzt)

Eine Apple Watch SE (gut möglich)

Ein iPad Air 4 (fast gesetzt)

Ein iPad 8 (gut möglich)

Die AirTags (gut möglich)

Einen HomePod Mini (möglich)

Als unwahrscheinlich gilt die Präsentation neuer iPhones, ARM-Macs sowie der AirPower Ladematte und den AirPods Studios.

