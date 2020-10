Apple Event gestartet: Das ist bisher passiert

Das Apple Event in Cupertino ist in vollem Gange. Seit wenigen Minuten stolzieren Tim Cook und sein Team im Apple Park auf und ab. Wir berichten, was bislang geschehen ist!

Die Keynote erscheint in einem ähnlichen Stil wie die beiden letzten: Kein Publikum und vermutlich aufgezeichnet. Diese Stationen und Informationen haben wir bisher.

Wir haben am Anfang wieder eine Viertelstunde „Einschlafmusik“ bekommen

Dann ging es los mit einem wie immer bunten Introvideo

Das Event an sich hat wieder den „aufgezeichnet“-Stil

Tim Cook hat uns im Steve Jobs Theater begrüßt

Es ging direkt nach wenigen Minuten los mit dem HomePod Mini

Der Zug, den Apple drauf hat, zeugt von einer kürzeren Keynote oder einer total voll gestopften

Nach dem HomePod Mini kam das iPhone, es wird in diesen Sekunden vorgestellt

Alle Infos nun auf Apfelpage.de!

Wie immer wird euch Apfelpage.de hier im Liveticker und mit allen möglichen ausführlichen Berichten hier auf der Seite versorgen. Bleibt gespannt. In den nächsten Minuten geht es heiß zu und her!

