Apple Einladungen ist in Version 1.10 erschienen: das ist neu

Apples App für digitale Veranstaltungseinladungen bekommt ein kleines, aber sichtbares Update. Version 1.10 dreht nicht an großen Stellschrauben, macht den Austausch zwischen Gastgebern und Gästen aber ein Stück lebendiger. Wir haben die Details.

Das ist neu in Version 1.10

Wer eine Einladung verschickt und daraufhin Rückmeldungen bekommt, konnte bisher nur still zur Kenntnis nehmen, wer zusagt oder absagt. Das ändert sich nun: Gastgeber können auf eingehende Antworten direkt mit einem Emoji reagieren – eine schnelle, unkomplizierte Möglichkeit, Vorfreude zu signalisieren oder auch eine Absage freundlich zu quittieren. Gleichzeitig spendiert Apple der App eine Konfetti-Animation, die bei jeder eintreffenden Antwort über den Bildschirm rieselt. Dass das bunte Papierschnipsel-Spektakel auch bei Absagen erscheint, hat dabei durchaus Charme – oder zumindest eine gewisse Komik. Anbei die Release-Notes:

Gastgeberinnen und Eingeladene können jetzt mit Emojis aut Antworten reagieren, sodass alle die rreude tellen konnen, wenn die Gastellste wacnst

Wenn Gäste antworten, wird nun eine fröhliche Kontetti-Animation abgespielt, sodass jede Antwort wie ein Fest wirkt.

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Update ist kostenfrei erhältlich

Da es sich um eine App von Apple handelt, ist dies kostenfrei verfügbar und sollte im iOS App Store angezeigt werden. Wer sie noch nicht geladen hat und diese nun ausprobieren möchte, sollte zwei Dinge beachten. Einerseits wird iOS 18.3 vorausgesetzt, andererseits sind alle Funktionen nur mit einem aktiven Abo von iCloud+ verfügbar.

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