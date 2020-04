Apple Card-Konkurrent: Würdet ihr mit der Google Card bezahlen?

Jeder darf mal: Nach Amazon, Apple und Paypal möchte nun offenbar auch Google mit einem eigenen Finanzprodukt an den Start gehen. Es bietet vergleichbare Features wie die Apple Card, Google arbeitet bei seinen Plänen für eine eigene Zahlkarte mit verschiedenen Banken zusammen.

Nun möchte offenbar auch Google seine Präsenz im Markt für Finanzprodukte ausbauen: Man betreibt mit Google Pay bereits einen Zahlungsdienst für Mobile Payment, mit dem man mit Apple Pay aus Cupertino konkurriert. Diesem virtuellen Angebot soll nun eine physische Zahlkarte folgen: Die Google Card wird nach ersten Medienberichten eine Debitkarte, womit sie sich in einem Punkt bereits von der Apple Card unterscheidet, die eine echte Kreditkarte mit monatlich fälliger Rechnung ist.

Andere Eigenschaften sind aber vergleichbar: Auch die Google Card soll eine übersichtliche Zahlungshistorie bieten, mit der die Kunden ihre Ausgaben im Blick behalten.

Zahlung per Smartphone und Karte

Die Google Card soll sowohl als physische Karte, die zusätzlich den Namen der ausgebenden Bank trägt, wie auch als Google Pay-Zahlungsmittel genutzt werden können. Nachdem TechCrunch erste Bilder der Karte zugespielt worden waren, bestätigte Google dem Portal auch laufende Planungen. Man erforsche die Möglichkeiten, mit einem eigenen Produkt eine sinnvolle Ergänzung der Zahlungsmöglichkeiten der Nutzer zu schaffen und arbeite hierzu derzeit mit den beiden Banken Citi und Stanford Federal Credit Union zusammen.

Nutzer sollen die Karte bei Verlust sperren können, sie können dann weiterhin per Smartphone zahlen. Allerdings dürften Nutzer bei dieser Karte auch mit den Daten zu ihrem Kaufverhalten zahlen und das dürfte zumindest hier viele von einer Nutzung abschrecken. Allerdings steht es auf einem völlig anderen Blatt, wann sich diese Frage stellt. In den USA könnte ein Start innerhalb der nächsten Monate erfolgen, ein Deutschlandstart dürfte noch in weiter Zukunft liegen. Auch die Apple Card gibt es derzeit nur in den USA.

Würdet ihr denn mit einer Google Card bezahlen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!