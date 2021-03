Home Deals Amazon Deal: Aukey Webcam mit gut 30% Preisnachlass

Kleines HD mit 720p und 1,3 MP: Diese erschreckenden Zahlen stehen immer noch für einen großen Teil der verbauten FaceTime HD-Kameras in iPhones und MacBooks. Kurzum, Videotelefonie macht damit nicht wirklich Spass. Selbst Softwaretricks im MacBook Air bzw MacBook Pro 13″ mit M1 machen da nicht so viel her. Wir bei Apfelpage schaffen aber gerne Abhilfe und haben einen guten Kameradeal für euch gefunden.

Aukey 1080p Webcam

Heute ist uns die Webcam von Aukey ins Auge gefallen. Das Modell bietet eine Auflösung von 1080p, kommt mit einen Stereo-Mikrofon daher und liefert eine gute Auflösung mitsamt großem Bildwinkel. Realisiert wird das Ganze über einen 1/2,9-Zoll-CMOS-Bildsensor.

Die Kamera selbst muss nicht großartig installiert oder montiert werden, der Hersteller verspricht einfaches Plug & Play. Für die günstige UVP von 39,99€ lässt sich für die Videotelefonie also schon ein ordentliches Upgrade bekommen, heute lassen sich aber noch einmal zusätzliche 10,00€ (Rabattgutschein direkt auf der Produktseite aktivierbar) sparen. Für den Endpreis von 29,99€ ist das also ein No-Brainer.

