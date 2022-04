Home Deals Als Osterangebot: Apple reduziert ausgewählte E-Books auf 1,99 Euro pro Stück

Als Osterangebot: Apple reduziert ausgewählte E-Books auf 1,99 Euro pro Stück

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. April 2022 um 09:34 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer sich in den kommenden Tagen etwas Ruhe gönnen will und zu einem Buch greifen will, der sollte den Book-Store von Apple aufsuchen. Der iPhone-Hersteller hat als Osterangebot eine eigene Sektion geschaltet und bietet ausgewählte E-Books zum Einzelpreis von 1,99 Euro an.

Beste Unterhaltung zu Ostern

Wer die Books-App öffnet, findet aktuell eine neue Angebotssektion. Die trägt den Namen „Beste Unterhaltung zu Ostern“ und beinhaltet 15 reduzierte Bücher. Pro Buch werden nur 1,99 Euro fällig. Wer also frischen Lesestoff haben will, sollte unbedingt vorbeischauen. Anbei eine Auswahl:

Einschätzung

Die Bücher sind von den Genres her bunt gemischt und bieten so eine gute Abdeckung verschiedener Geschmäcker.

Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

