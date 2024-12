Home Deals Abschluss im 2024er-Countdown: Heute „Godzilla vs. Kong: The New Empire“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 31. Dezember 2024 um 18:09 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Eine der kontroverseren Serien auf Apple TV+ war „Monarch: Legacy of Monsters“ und Cupertino beweist feinen Sinn für Humor. Denn zum Abschluss seines 2024er-Countdowns hat man sich für den letzten Film der Riesenechse entschieden.

Grande Finale im 2024er-Countdown

Einige Zeit nach den Ereignissen von „Godzilla vs. Kong” wird die Menschheit weiterhin von Riesenechse Godzilla beschützt, während Riesenaffe Kong in der Hohlerde nach seinen Artgenossen sucht. Als die Titanen-Überwachungsorganisation Monarch um Wissenschaftlerin Ilene Andrews (Rebecca Hall) ein mysteriöses Signal auffängt, ist es mit dem vorübergehenden Frieden jedoch vorbei: Gemeinsam mit ihrer Ziehtochter Jia (Kaylee Hottle), dem Podcaster Bernie (Brian Tyree Henry) und dem Titanen-Tierarzt Trapper (Dan Stevens) reist sie in die Hohlerde, wo Kong in der Zwischenzeit eine überraschende Entdeckung gemacht hat. Unterdessen scheint sich Godzilla an der Oberfläche auf einen weiteren Kampf der Titanen vorzubereiten…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl? Und wie hat euch generell die Auswahl dieses Jahr gefallen? Wir finden, es gab durchaus mehr interessante Angebote als die Jahre davor.

