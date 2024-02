Home Mobilfunk Ab heute: Vodafone lockt mit dauerhaft 200 GB Zusatzvolumen bei Vertragsverlängerung oder Neuvertrag

Ab heute: Vodafone lockt mit dauerhaft 200 GB Zusatzvolumen bei Vertragsverlängerung oder Neuvertrag

Massig Datenvolumen oben drauf: Vodafone will offenbar aggressiv auf Kundenfang gehen. Wer in den nächsten Wochen einen Neuvertrag abschließt oder einen laufenden Vertrag verlängert, soll ein deutlich aufgestocktes monatliches Inklusivvolumnen erhalten und zwar ohne Aufpreis. Der Bonus gilt mindestens zwei Jahre, womöglich aber auch noch länger, wie aus Informationen aus dem Fachhandel hervorgeht.

Vodafone möchte seine Kundenbasis in Deutschland ausbauen und Bestandskunden unbedingt halten: Aus diesem Grund hat man eine recht aggressive Vertriebsaktion aufgelegt, die heute anlaufen soll,. Kunden, die einen laufenden Vertrag verlängern oder eine Neuvertrag abschließen, erhalten monatlich 200 GB Datenvolumen zusätzlich und ohne Mehrkosten, wie der Branchendienst Teltarif unter Berufung auf Informationen aus dem Mobilfunk-Vertriebsumfeld berichtet.

Dies gilt allerdings nur, wenn die Buchung bis zum 13. März erfolgt. Zudem sind nur ausgewählte Tarife für die Aktion qualifiziert.

Bei diesen Tarifen gibt es den Datenbonus

Die 200 GB zusätzliches Datenvolumen erhalten Kunden bei Abschluss oder Verlängerung eines Vertrags in den Tarifen Vodafone Gigamobil L und Gigamobil M respektive den Young-Versionen, die sich an Kunden unter 28 Jahren richten.

Wer online bucht, erhält zudem die Anschlussgebühr in Höhe von 40 Euro erstattet. Der Bonus ist mit weiteren Aktionen, die im Laufe der Vertragslaufzeit aufgelegt werden könnten.

Allerdings verschwindet der Datenbonus, wenn der Kunde in einen günstigeren Tarif wechselt. Bemerkenswert ist, dass die 200 GB deutlich mehr sind, als in den betreffenden Tarifen regulär an Volumen enthalten ist, dort gibt es 50 beziehungsweise 100 GB monatliches Datenvolumen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!